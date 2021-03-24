Минсоцполитики обещает приблизить величину прожиточного минимума к реальности

Предлагается существенно повысить величину такого минимума, но использовать его только для расчета основных социальных гарантий.

Министерство социальной политики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума (ПМ) к реальной величине. Для этого правительство одобрило и подало в Верховную раду ряд законопроектов.

Предлагается использовать величину ПМ только для расчета основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов).

Величину ПМ предлагается повысить:

в 2022 году – на 14%;

в 2023 году – на 15%;

в 2024 году – на 25%.

Кроме того, планируется ввести понятие базовой величины для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии; стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий).

Свои базовые величины будут внедрены для расчета денежных платежей и взысканий, а также для административных сборов.

"При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, а не будет уменьшена", – заверяют в министерстве.

Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год. В суде говорят, что минимум установили без научно-общественной экспертизы потребительской корзины. Суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".