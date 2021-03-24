Мінсоцполітики обіцяє наблизити величину прожиткового мінімуму до реальності

Пропонується істотно підвищити величину такого мінімуму, але використовувати його тільки для розрахунку основних соціальних гарантій.

Міністерство соціальної політики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму (ПМ) до реальної величини. Для цього уряд схвалив і подав до Верховної Ради низку законопроектів.

Пропонується використовувати величину ПМ тільки для розрахунку основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів).

Величину ПМ пропонується підвищити:

у 2022 році — на 14%;

у 2023 році — на 15%;

у 2024 році — на 25%.

Крім того, планується ввести поняття базової величини для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячної допомоги), які встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомоги).

Свої базові величини будуть впроваджені для розрахунку грошових платежів та стягнень, а також для адміністративних зборів.

"При цьому жодна з соціальних виплат, які сьогодні отримують громадяни, не буде зменшена", — запевняють у міністерстві.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 27 січня схвалив законопроект щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів та стягнень і плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік. У суді кажуть, що мінімум встановили без науково-громадської експертизи споживчого кошика. Суд зобов'язав уряд встановити прожитковий мінімум відповідно до положень законів "Про прожитковий мінімум" і "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".