Проактивная дипломатия Ермака принесла важные для нашей страны заявления ЕС и Британии, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл на опережение на дипломатическом поле и при помощи главы ОП Андрея Ермака добился важнейших для страны заявлений Евросоюза и Великобритании. К такому выводу приходит Обозреватель в материале "Зеленский обыгрывает РФ и добивается поддержки ЕС и Великобритании".

"Результатом проактивной дипломатии Киева стали два важнейших заявления, которые практически одновременно сделали лидеры ЕС и Великобритании", — пишут авторы статьи.

Имеется в виду недавнее заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля во время видеоконференции глав ЕС с президентом РФ Путиным, на которой Мишель заявил, что "отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне". Главным требованием Мишеля к РФ, как пишет Обозреватель, стала ситуация в Украине, а именно — выполнение Кремлем Минских соглашений в вопросе урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.

Издание напоминает также недавние слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который назвал Россию главной проблемой безопасности Великобритании, отметив при этом, что Великобритания будет наращивать ядерное оружие, а Лондон будет расширять свое присутствие в высокотехнологичных сферах космоса и киберпространства.

Таким образом, следует из статьи, Зеленский, сыграв на опережение, сумел добиться двух важнейших стратегических побед в Европе.

"И хотя впереди у Киева еще много напряженных переговоров, важно, что проактивная стратегия Украины начала приносить ощутимые результаты", — приходит к выводу издание.