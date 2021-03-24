Проактивная дипломатия Ермака принесла важные для нашей страны заявления ЕС и Британии, - СМИ

Президент України Володимир Зеленський зіграв на випередження на дипломатичному полі й за допомогою голови ОП Андрія Єрмака домігся найважливіших для країни заяв Євросоюзу і Великобританії. Такий висновок робить Обозреватель в матеріалі "Зеленський обігрує РФ і домагається підтримки ЄС і Великобританії".

"Результатом проактивної дипломатії Києва стали дві найважливіших заяви, які практично одночасно зробили лідери ЄС та Великої Британії", — пишуть автори статті.

Мається на увазі нещодавня заява президента Європейської ради Шарля Мішеля під час відеоконференції голів ЄС з президентом РФ Путіним, на якій Мішель заявив, що "відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні". Головною вимогою Мішеля до РФ, як пише Обозреватель, стала ситуація в Україні, а саме — виконання Кремлем Мінських угод в питанні врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Видання нагадує також нещодавні слова премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який назвав Росію головною проблемою безпеки Великобританії, зазначивши при цьому, що Великобританія буде нарощувати ядерну зброю, а Лондон буде розширювати свою присутність у високотехнологічних сферах космосу і кіберпростору.

Таким чином, випливає зі статті, Зеленський, зігравши на випередження, зумів домогтися двох найважливіших стратегічних перемог в Європі.

"І хоча попереду у Києва ще багато напружених переговорів, важливо, що проактивна стратегія України почала приносити відчутні результати", — робить висновок видання.