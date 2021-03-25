В Одесской области больных туберкулезом начинают лечить по интернету: есть результаты

Уникальное исследование увеличило эффективность лечения болезни на 90%.

Одесская область присоединилась к мировому пилотному проекту, в рамках которого больных туберкулезом лечат через интернет. Подробности рассказала директор Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко во время брифинга городского совета.

Всем пациентам, у которых выявили туберкулез, выдадут смарт-боксы с лекарственными препаратами на весь курс терапии. Устройства подключаются к интернету и позволяют следить за регулярностью приема медикаментов: как только человек открывает коробку, врач получает сигнал. Кроме того, момент приема препарата фиксируется на видео. Часть таких наборов уже раздали больным в Одесской области и Светлана Есипенко похвасталась "потрясающим" результатом.

"Боксы увеличили эффективность лечения на 90%. Это серьезный шаг в преодолении эпидемии туберкулеза в Одессе", — заявила руководитель центра.

Кроме того, в Одесской области собираются опробовать лечение туберкулеза методом видео-DOT, когда пациенты находятся под непосредственным удаленным наблюдением. Как отметила Есипенко, пациентам не нужно самостоятельно ездить за лекарствами с риском заразить других людей. Поэтому с видео-ДОТ больные чувствуют себя комфортнее и могут работать в удаленном режиме.

В тест-группу по лечению больных туберкулезом вошли пять стран, включая Украину. Это уникальное исследование, которое во всем мире проводится впервые.

Светлана Есипенко напомнила, что в Украине постепенно отказываются от лечения туберкулеза в стационарах, сейчас в больницах лежат только тяжелобольные пациенты. При этом в Одессе амбулаторно лечатся около 1,5 тысячи больных — более 50% от общего количества. Директор обратила внимание, что туберкулез остается большой проблемой для Одесской области, которая осложняется пандемией, хотя масочный режим снизил смертность.

"Ситуация с ковидом вернула нас на 12 лет назад в плане борьбы с туберкулёзом. Украина столкнулась с недовыявлением туберкулёза в 2020 году", — подытожила Есипенко.

Ранее телеведущая Оксана Марченко заявила, что 19 лет назад переболела туберкулезом. Об этом диагнозе знали лишь врачи, она скрыла его от родителей и своего мужа. В авторском фильме "Паломница" Марченко раскрыла, что острая форма болезни потребовала серьезного и болезненного лечения, которое еще и дало побочные эффекты: потеря слуха и галлюцинации.

Как утверждает телеведущая, спасение пришло в Ионинском монастыре Московского патриархата, куда ее привели друзья. Во время богослужений тошнота и головная боль отступали, а через полгода лечения компьютерная томография показала полную победу над болезнью.