В Одеській області хворих на туберкульоз починають лікувати в інтернеті: є результати

Унікальне дослідження збільшило ефективність лікування хвороби на 90%.

Одеська область приєдналася до світового пілотного проекту, у рамках якого хворих на туберкульоз лікують через інтернет. Подробиці розповіла директорка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко під час брифінгу міської ради.

Всім пацієнтам, у яких діагностували туберкульоз, видадуть смарт-бокси з лікарськими препаратами на весь курс терапії. Пристрої підключаються до інтернету та дозволяють стежити за регулярністю прийому медикаментів: як тільки людина відкриває коробку, лікар отримує сигнал. Крім того, момент прийому препарату фіксується на відео. Частину таких наборів вже роздали хворим в Одеській області та Світлана Єсипенко похвалилася "приголомшливим" результатом.

"Бокси збільшили ефективність лікування на 90%. Це серйозний крок у подоланні епідемії туберкульозу в Одесі", — заявила керівниця центру.

Крім того, в Одеській області збираються випробувати лікування туберкульозу методом відео-DOT, коли пацієнти перебувають під безпосереднім віддаленим наглядом. Як зазначила Єсипенко, пацієнтам не потрібно самостійно їздити по ліки з ризиком заразити інших людей. Тому з відео-DOT хворі почуваються комфортніше і можуть працювати у віддаленому режимі.

У тест-групу з лікування хворих на туберкульоз увійшли пʼять країн разом з Україною. Це унікальне дослідження, яке у всьому світі проводиться вперше.

Світлана Єсипенко нагадала, що в Україні поступово відмовляються від лікування туберкульозу в стаціонарах, зараз у лікарнях лежать тільки важкохворі пацієнти. При цьому в Одесі амбулаторно лікуються майже 1,5 тисячі хворих — більше 50% від загальної кількості. Директорка звернула увагу, що туберкульоз залишається великою проблемою для Одеської області, яка ускладнюється пандемією, хоча масковий режим знизив смертність.

"Ситуація з ковідом повернула нас на 12 років назад у плані боротьби з туберкульозом. Україна зіткнулася з недофіксуванням туберкульозу в 2020 році", — підсумувала Єсипенко.

Раніше телеведуча Оксана Марченко заявила, що 19 років тому перехворіла на туберкульоз. Про цей діагноз знали лише лікарі, вона приховала його від батьків і свого чоловіка. В авторському фільмі "Паломниця" Марченко розкрила, що гостра форма хвороби вимагала серйозного та хворобливого лікування, яке ще й дало побічні ефекти: втрата слуху й галюцинації.

Як стверджує телеведуча, порятунок прийшов в Іонинському монастирі Московського патріархату, куди її привели друзі. Під час богослужінь нудота та головний біль відступали, а через півроку лікування компʼютерна томографія показала повну перемогу над хворобою.