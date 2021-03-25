Разработчики системы "Дзвін" для ВСУ подали в суд на Минобороны

В компании считают, что Минобороны не выполнили взятых на себя обязательств, что привело к репутационным потерям.

Компания "Эверест Лимитед", которая разрабатывала систему управления войсками "Дзвін" подала в Хозяйственный суд Киева из-за невыполнения условия Министерством обороны условий госконтракта. Об этом сообщается в заявлении ОО "Лиги оборонных предприятий Украины".

В течении марта 2021 года в ряде СМИ были опубликованы компрометирующие, по мнению организации, видеосюжеты о разработке "Дзвін-АС". Публикации создали негативное отношение к компании "Эверест Лимитед", Минобороны и Вооруженных сил Украины.

В заявлении указывается на то, что журналисты делали выводы о разработке основываясь на допущениях, субъективных выводах и домысла. Поэтому "Эверест Лимитед" обратились в суд из-за невыполнения Минобороны взятых на себя обязательств, которые привели к репутационным потерям разработчиков.

"Члены комиссии аудита, полностью не изучая ни основных документов, ни самых опытных образов, выложили в отчете выводы, сделанные исключительно на основе недостоверной информации, которую получили из неизвестных источников", — подытоживают в "Лиге оборонных предприятий Украины".

[ + – ] Видео расследования, о котором идется в заявлении.

Напомним, 17 марта журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование, в котором сообщается о том, что Минобороны потратило 600 млн гривен на разработку системы управления войсками. Но она якобы оказалась непригодной для использования. Разработка длилась 4 года, за которые система так и не была создана. Поэтому был проведен аудит осенью, который показал, что компания "Эверест Лимитед" не соответствуют поставленной задаче.