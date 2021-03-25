Розробники системи "Дзвін" для ЗСУ подали до суду на Міноборони

У компанії вважають, що Міноборони не виконали взятих на себе зобов'язань, що призвело до репутаційних втрат.

Компанія "Еверест Лімітед", яка розробляла систему управління військами "Дзвін" подала до Господарського суду Києва через невиконання умови Міністерством оборони умов держконтракту. Про це повідомляється в заяві ГС "Ліги оборонних підприємств України".

Упродовж березня 2021 року низка ЗМІ опубліковали компроматні, на думку організації, відеосюжети про розробку "Дзвін-АС". Публікації створили негативне ставлення до компанії "Еверест Лімітед", Міноборони та Збройних сил України.

У заяві вказується на те, що журналісти робили висновки про розробку грунтуючись на припущеннях, суб'єктивних висновках і домислах. Тому "Еверест Лімітед" звернулися до суду через невиконання Міноборони взятих на себе зобов'язань, які привели до репутаційних втрат розробників.

"Члени комісії аудиту, повністю не вивчаючи ні основних документів, ні найдосвідченіших образів, виклали в звіті висновки, зроблені виключно на основі недостовірній інформації, яку отримали з невідомих джерел", — підсумовують в "Лізі оборонних підприємств України".

[ + – ] Відео розслідування, про яке йдеться в заяві.

Нагадаємо, 17 березня журналісти "Bihus.info" опублікували розслідування, в якому повідомляється про те, що Міноборони витратило 600 млн гривень на розробку системи управління військами. Але вона нібито виявилася непридатною для використання. Розробка тривала 4 роки, за які система так і не була створена. Тому був проведений аудит восени, який показав, що компанія "Еверест Лімітед" не відповідає поставленому завданню.