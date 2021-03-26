В Киеве на Подоле установили памятник Николаю Гоголю (фото)

Монумент на Андреевском спуске появился без анонсов, обсуждений и конкурсов.

В Киеве на Андреевском спуске установили памятник писателю Николаю Гоголю.

Об этом написал в Facebook глава "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селик.

По его словам, монумент появился без анонсов, обсуждений и конкурсов.

"Просто кому-то захотелось еще один памятник писателю. Первый установили на Русановском бульваре в 1982 году к 130 годовщине смерти писателя", – написал Селик.

На пьедестале указано, что скульптура создана Борисом Довганем еще в 2008 году, и это его подарок Киеву.

"Но есть одна нестыковка – этот художник умер в 2019-м в возрасте 90 лет", – говорит Селик.

Однако, по его словам, два года назад, 25 марта, за месяц до смерти скульптора, на Андреевском спуске был открыт памятник певцу Александру Вертинскому.

"Меценатом установки был известный коллекционер Александр Брей, который имеет рядом офис. Поэтому предполагаю, что и новая установка памятника – это дело его рук", – написал Селик.

"И если памятник Вертинскому еще как-то вяжется с Андреевским спуском, то пребывание Гоголя возле лестницы на гору Клинец, предшествующего Замковой, выглядит странно и нелогично. В конце концов есть же улица Гоголевская", – отметил он.

По мнению киевского урбаниста, "это на самом деле очень плохая тенденция появления в важных местах Киева некорректных памятников без обсуждений".

Кстати, в 2019 году на столичном Южном вокзале установили скульптуру Николая Васильевича Гоголя.