У Києві на Подолі встановили пам'ятник Миколі Гоголю (фото)

Монумент на Андріївському узвозі з'явився без анонсів, обговорень та конкурсів.

У Києві на Андріївському узвозі встановили пам'ятник письменнику Миколі Гоголю.

Про це написав у Facebook голова "Ради з урбаністики Києва" Віталій Селик.

За його словами, монумент з'явився без анонсів, обговорень та конкурсів.

"Просто комусь захотілося ще один пам'ятник письменникові. Перший встановили на Русанівському бульварі у 1982 році до 130 річниці смерті письменника", — написав Селик.

На п'єдесталі зазначено, що скульптура створена Борисом Довганем ще у 2008 році, і це його подарунок Києву.

"Але є одна нестиковка — цей художник помер у 2019-му у віці 90 років", — говорить Селик.

Однак, за його словами, два роки тому, 25 березня, за місяць до смерті скульптора, на Андріївському узвозі відкрили пам'ятник співакові Олександру Вертинському.

"Меценатом установки був відомий колекціонер Олександр Брей, який має поруч офіс. Тому припускаю, що і нова установка пам'ятника — це справа його рук", — написав Селик.

"І якщо пам'ятник Вертинському ще якось в'яжеться з Андріївським узвозом, то перебування Гоголя біля сходів на гору Клинець, що передує Замковій, виглядає дивно і нелогічно. Врешті-решт є ж вулиця Гоголівська", — зазначив він.

На думку київського урбаніста, "це насправді дуже погана тенденція появи у важливих місцях Києва некоректних пам'ятників без обговорень".

До речі, у 2019 році на столичному Південному вокзалі встановили скульптуру Миколи Васильовича Гоголя.