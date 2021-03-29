Новинский поздравил Аксенова с победой на довыборах в Раду

Народный депутат Украины Вадим Новинский поздравил мэра Доброполья Андрея Аксенова с победой на довыборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области, которые состоялись 28 марта.

Об этом он написал в Facebook. Новинский, обращаясь к Аксенову, отметил, что его победа, в первую очередь, – большая ответственность, передает "Обозреватель".

"Избиратели 50-го округа доверили вам мандат и представительство их интересов в парламенте, так как надеются на то, что вы будете работать не менее эффективно, чем на посту городского головы Доброполья, где показали себя хозяйственником и борцом за мир. Пусть ваши опыт, искренность, энергия, желание действовать и достигать поставленных целей помогают на новом поприще. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости и успехов в законотворческом процессе", – заявил он.

Напомним, согласно данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов, победил Андрей Аксенов.

Голоса в первой пятерке распределились следующим образом: