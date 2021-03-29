Новинський привітав Аксьонова з перемогою на довиборах у Раду
Народний депутат України Вадим Новинський привітав мера Добропілля Андрія Аксьонова з перемогою на довиборах до Верховної Ради на окрузі №50 у Донецькій області, які відбулися 28 березня.
Про це він написав у Facebook. Новинський, звертаючись до Аксьонова, зазначив, що його перемога в першу чергу — велика відповідальність, передає "Обозреватель".
"Виборці 50-го округу довірили вам мандат і представництво їхніх інтересів у парламенті, оскільки сподіваються на те, що ви будете працювати не менш ефективно, ніж на посаді міського голови Добропілля, де показали себе господарником і борцем за мир. Нехай ваші досвід, щирість, енергія, бажання діяти і досягати поставлених цілей допомагають на новому терені. Бажаю вам міцного здоров'я, мудрості та успіхів у законотворчому процесі", — заявив він.
Нагадаємо: згідно з даними ЦВК, після підрахунку 100% протоколів, переміг Андрій Аксьонов.
Голоси в першій п'ятірці розподілилися таким чином:
- Андрій Аксьонов, політична партія "Порядок" — 65,46%
- Валентин Рибін, політична партія "Партія Шарія" — 13,00%
- Юлія Кузьменко, політична партія "Європейська солідарність" — 6,69%
- Вікторія Шилова, політична партія "Держава" — 4,08%
- Андрій Бондаренко, політична партія "Слуга народу" — 3,02%