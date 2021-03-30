Бережет жизни и способен работать почти в любых условиях — ВСУ получили новый радар

Главная особенность — дополнительные выносные рабочие места, которые позволяют полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров.

Специалисты КП "НПК "Искра " изготовили и передали Вооруженным силам Украины новую радиолокационную станцию ​​35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. Об этом сообщается на сайте государственного концерна «Укроборонпром».

35Д6М является дальнейшим развитием СТ-68У — советской подвижной трехкоординатной радиолокационной станции дециметрового диапазона боевого режима. Главная цель этого РЛС — сопровождения маловысотных целей в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях. Это могут быть как вертолеты, так и дроны.

Одно из главных отличий 35Д6М от его советского «прародителя» это дополнительные выносные рабочие места, которые позволяют полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. А это крайне важно в современной войне, ведь как показал опыт войны в Сирии и в Нагорном Карабахе – РЛС является приоритетной целью для удара. Удаление операторов на 300 метров от станции позволит сохранить человеческие жизни и ценные кадры.