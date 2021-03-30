Береже життя і здатний працювати майже в будь-яких умовах — ЗСУ отримали новий радар

Головна особливість — додаткові виносні робочі місця, які дозволяють повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів.

Фахівці КП "НВК" Іскра "виготовили і передали Збройним силам України нову радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості. Про це повідомляється на сайті державного концерну "Укроборонпром".

35Д6М є майбутнім розвитком СТ-68У — радянської рухомої трикоординатної радіолокаційної станції дециметрового діапазону бойового режиму. Головна мета цієї РЛС — супровід маловисотних цілей в активних і пасивних перешкодах за наявності інтенсивних відображень від землі та у складних метеоумовах. Це можуть бути як вертольоти, так і дрони.

Одна з головних відмінностей 35Д6М від його радянського «прабатька» це додаткові виносні робочі місця, які дозволяють повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. А це вкрай важливо в сучасній війні, адже як показав досвід війни в Сирії і в Нагірному Карабасі — РЛС є пріоритетною метою для удару. Віддалення операторів на 300 метрів від станції дозволить зберегти людські життя та цінні кадри.