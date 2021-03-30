Что такое договор о порядке воспитания ребенка и как его правильно составить

Решив расторгнуть брак, бывшие супруги часто должны уладить не только имущественные вопросы, но и ряд моментов, касающихся содержания и воспитания общих детей. Кто-то ограничивается устной договоренностью, кто-то предпочитает положиться на мнение судьи во время бракоразводного процесса. Но самым разумным и простым вариантом, позволяющим избежать ненужных разногласий, представляется нотариальное соглашение о воспитании ребенка. Как его правильно составлять, разъяснил нотариус Завалиев Артем Анатольевич.

Что представляет собой договор о порядке воспитания ребенка?

Такой договор должен содержать все необходимые моменты, касающиеся воспитания и содержания ребенка. В нем необходимо прописать объем и периодичность выплаты алиментов, способ оплаты, возможные дополнительные расходы. Завалиев Артем Анатольевич отмечает, что такой договор должен обязательно быть заверен нотариально.

Договор также позволяет прописать какие-либо моменты касательно воспитания ребенка, не предусмотренные законодательством, но требующие согласования родителей.

Завалиев Артем Анатольевич: что должен содержать договор о воспитании ребенка?

Нотариус Завалиев Артем Анатольевич рекомендует в первую очередь включить в такой договор следующие моменты:

с кем будет проживать ребенок после расторжения брака

как будет участвовать в воспитании и содержании ребенка родитель, проживающий отдельно

каков будет объем и порядок уплаты алиментов

другая необходимая информация, согласованная двумя родителями

Этот перечень можно расширить, добавив, к примеру, моменты, касающиеся потребностей ребенка, которые не покрываются алиментами. Также важный пункт договора — родитель, проживающий с ребенком, обязуется тратить алименты на его содержание, а не на личные нужды.

"Ответственность за исполнение обязательств также обязательно фиксируется договором", — подчеркивает Завалиев Артем Анатольевич.

Как действовать в случае невыполнения договора?

В случае наличия нотариально заверенного договора не обязательно проходить длительный и дорогостоящий судебный процесс. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что для того, чтобы взыскать деньги с неплательщика принудительно, нотариус может наложить исполнительную надпись. После этого взысканием займутся соответствующие государственные органы или частные исполнительные службы.

В договоре, помимо условий надлежащего выполнения, можно прописать также своего рода неустойку — пеню за просроченные платежи по алиментам. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что должник будет обязан выплатить не только обязательную сумму алиментов, но и предусмотренный по договору "штраф" за просрочку.

Кто может заключить договор о порядке воспитания ребенка?

Ситуации, в которых заключается договор, могут быть различными. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что такой документ можно составить в следующих случаях:

Родители состоят в официальном браке

Законодательство Украины обязывает родителей содержать ребенка и нести за него ответственность до его совершеннолетия, при этом отец и мать имеют равные права и обязанности. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что супруги могут заключить соглашение о порядке воспитания ребенка еще будучи в браке, не дожидаясь судебных процессов.

Родители в гражданском союзе

Законодательство Украины не предусматривает такого понятия как "гражданский брак". Однако родители ребенка в такой ситуации имеют такие же права и обязанности, как и официальные супруги. Завалиев Артем Анатольевич отмечает, что если пара проживает вместе неофициально, соглашение об опеке над ребенком становится даже более актуальным.

Один из родителей выезжает на ПМЖ за рубеж

Переезд за границу может усложнить процедуру выплат в пользу ребенка.

"Чтобы избежать таких моментов, важно заключить и заверить у нотариуса договор, предусматривающий все нюансы", — напоминает Завалиев Артем Анатольевич.

Если находящийся за границей родитель не выполняет алиментные обязательства, и при этом находится в стране, не имеющей договоренностей с Украиной о правовой помощи, применяется утвержденный Кабинетом Министров порядок взыскания алиментов.