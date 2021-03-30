Что такое договор о порядке воспитания ребенка и как его правильно составить
Решив расторгнуть брак, бывшие супруги часто должны уладить не только имущественные вопросы, но и ряд моментов, касающихся содержания и воспитания общих детей. Кто-то ограничивается устной договоренностью, кто-то предпочитает положиться на мнение судьи во время бракоразводного процесса. Но самым разумным и простым вариантом, позволяющим избежать ненужных разногласий, представляется нотариальное соглашение о воспитании ребенка. Как его правильно составлять, разъяснил нотариус Завалиев Артем Анатольевич.
Что представляет собой договор о порядке воспитания ребенка?
Такой договор должен содержать все необходимые моменты, касающиеся воспитания и содержания ребенка. В нем необходимо прописать объем и периодичность выплаты алиментов, способ оплаты, возможные дополнительные расходы. Завалиев Артем Анатольевич отмечает, что такой договор должен обязательно быть заверен нотариально.
Договор также позволяет прописать какие-либо моменты касательно воспитания ребенка, не предусмотренные законодательством, но требующие согласования родителей.
Завалиев Артем Анатольевич: что должен содержать договор о воспитании ребенка?
Нотариус Завалиев Артем Анатольевич рекомендует в первую очередь включить в такой договор следующие моменты:
- с кем будет проживать ребенок после расторжения брака
- как будет участвовать в воспитании и содержании ребенка родитель, проживающий отдельно
- каков будет объем и порядок уплаты алиментов
- другая необходимая информация, согласованная двумя родителями
Этот перечень можно расширить, добавив, к примеру, моменты, касающиеся потребностей ребенка, которые не покрываются алиментами. Также важный пункт договора — родитель, проживающий с ребенком, обязуется тратить алименты на его содержание, а не на личные нужды.
"Ответственность за исполнение обязательств также обязательно фиксируется договором", — подчеркивает Завалиев Артем Анатольевич.
Как действовать в случае невыполнения договора?
В случае наличия нотариально заверенного договора не обязательно проходить длительный и дорогостоящий судебный процесс. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что для того, чтобы взыскать деньги с неплательщика принудительно, нотариус может наложить исполнительную надпись. После этого взысканием займутся соответствующие государственные органы или частные исполнительные службы.
В договоре, помимо условий надлежащего выполнения, можно прописать также своего рода неустойку — пеню за просроченные платежи по алиментам. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что должник будет обязан выплатить не только обязательную сумму алиментов, но и предусмотренный по договору "штраф" за просрочку.
Кто может заключить договор о порядке воспитания ребенка?
Ситуации, в которых заключается договор, могут быть различными. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что такой документ можно составить в следующих случаях:
- Родители состоят в официальном браке
Законодательство Украины обязывает родителей содержать ребенка и нести за него ответственность до его совершеннолетия, при этом отец и мать имеют равные права и обязанности. Завалиев Артем Анатольевич объясняет, что супруги могут заключить соглашение о порядке воспитания ребенка еще будучи в браке, не дожидаясь судебных процессов.
- Родители в гражданском союзе
Законодательство Украины не предусматривает такого понятия как "гражданский брак". Однако родители ребенка в такой ситуации имеют такие же права и обязанности, как и официальные супруги. Завалиев Артем Анатольевич отмечает, что если пара проживает вместе неофициально, соглашение об опеке над ребенком становится даже более актуальным.
- Один из родителей выезжает на ПМЖ за рубеж
Переезд за границу может усложнить процедуру выплат в пользу ребенка.
"Чтобы избежать таких моментов, важно заключить и заверить у нотариуса договор, предусматривающий все нюансы", — напоминает Завалиев Артем Анатольевич.
Если находящийся за границей родитель не выполняет алиментные обязательства, и при этом находится в стране, не имеющей договоренностей с Украиной о правовой помощи, применяется утвержденный Кабинетом Министров порядок взыскания алиментов.