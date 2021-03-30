Що таке договір про порядок виховання дитини і як його правильно скласти

Вирішивши розірвати шлюб, колишнє подружжя часто повинні владнати не тільки майнові питання, а й низку моментів, що стосуються утримання та виховання спільних дітей. Хтось обмежується усною домовленістю, хтось вважає, що краще покластися на думку судді під час шлюборозлучного процесу. Але найрозумнішим і найпростішим варіантом, що дозволяє уникнути непотрібних розбіжностей, є нотаріальна угода про виховання дитини. Як її правильно складати, роз'яснив нотаріус Завалієв Артем Анатолійович.

Що являє собою договір про порядок виховання дитини?

Такий договір повинен містити всі необхідні моменти, що стосуються виховання та утримання дитини. У ньому необхідно прописати обсяг і періодичність виплати аліментів, спосіб оплати, можливі додаткові витрати. Завалієв Артем Анатолійович зазначає, що такий договір повинен обов'язково бути завірений нотаріально.

Договір також дозволяє прописати будь-які моменти щодо виховання дитини, які не передбачені законодавством, але потребують узгодження батьків.

Завалієв Артем Анатолійович: що повинен містити договір про виховання дитини?

Нотаріус Завалієв Артем Анатолійович рекомендує, перш за все, додати до такого договору такі моменти:

з ким проживатиме дитина після розірвання шлюбу;

як братиме участь у вихованні та утриманні дитини один із батьків, який проживає окремо;

яким буде обсяг і порядок сплати аліментів;

інша необхідна інформація, узгоджена двома батьками.

Цей перелік можна розширити, додавши, наприклад, моменти, що стосуються потреб дитини, які не покриваються аліментами. Також важливий пункт договору — один із батьків, який проживає з дитиною, зобов'язується витрачати аліменти на його утримання, а не на особисті потреби.

"Відповідальність за виконання зобов'язань також обов'язково фіксується договором", — підкреслює Завалієв Артем Анатолійович.

Як діяти в разі невиконання договору?

У разі наявності нотаріально завіреного договору не обов'язково проходити тривалий і дорогий судовий процес. Завалієв Артем Анатолійович пояснює, що для того, щоб стягнути гроші з неплатника примусово, нотаріус може накласти виконавчий напис. Після цього стягненням займуться відповідні державні органи або приватні виконавчі служби.

У договорі, крім умов належного виконання, можна прописати також свого роду неустойку — пеню за протерміновані платежі аліментів. Завалієв Артем Анатолійович пояснює, що боржник буде зобов'язаний виплатити не тільки обов'язкову суму аліментів, а й передбачений за договором "штраф" за протермінування.

Хто може укласти договір про порядок виховання дитини?

Ситуації, в яких укладається договір, можуть бути різними. Завалієв Артем Анатолійович пояснює, що такий документ можна скласти в таких випадках:

батьки зареєстровані в офіційному шлюбі

Законодавство України зобов'язує батьків утримувати дитину та нести за неї відповідальність до її повноліття, при цьому батько і мати мають рівні права та обов'язки. Завалієв Артем Анатолійович пояснює, що чоловік і жінка можуть укласти угоду про порядок виховання дитини ще будучи в шлюбі, не чекаючи судових процесів.

батьки в цивільному союзі

Законодавство України не передбачає такого поняття як "громадянський шлюб". Однак батьки дитини в такій ситуації мають такі ж права й обов'язки, як і офіційне пожружжя. Завалієв Артем Анатолійович зазначає, що якщо пара проживає разом неофіційно, угода про опіку над дитиною стає навіть більш актуальною.

один із батьків виїжджає на ПМП за кордон

Переїзд за кордон може ускладнити процедуру виплат на користь дитини.

"Щоб уникнути таких моментів, важливо укласти та завірити в нотаріуса договір, який передбачає всі нюанси", — нагадує Завалієв Артем Анатолійович.

Якщо один із батьків знаходиться за кордоном і не виконує аліментні зобов'язання, і при цьому знаходиться в країні, де немає домовленостей з Україною про правову допомогу, застосовується затверджений Кабінетом Міністрів порядок стягнення аліментів.