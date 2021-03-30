Советник Байдена провел разговор с Ермаком после успешного выхода из конституционного кризиса, - эксперт

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан провел разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком после успешного выхода Украины из конституционного кризиса. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Быков.

Он сообщил, что вчерашний разговор главы ОП Андрея Ермака с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном состоялась благодаря тому, что Вашингтон убедился: в Украине реально работает деолигархизация, антикоррупционной системе ничего не угрожает, Киев эффективно вышел из конституционного кризиса.

"Именно поэтому этот разговор состоялся после рассмотрения на СНБО вопросов недр, а также указа Зеленского от отмены указов Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Также становится понятным, что США полностью устраивает назначения Зеленским именно Ермака ответственным за американское направление. Вашингтон хочет иметь дело именно с ним, потому что он показал себя эффективным в ходе переговоров", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что с одной стороны глава ОП четко доносит позицию Банковой, а с другой — сам является прозападным политиком. Что, в частности, демонстрирует его отстаивание необходимости вступления Украины в НАТО.

"Лично меня удивило то, насколько высоко Вашингтон оценил усилия Офиса президента в вопросе противодействия дезинформации. Просто процитирую Салливана: «Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере»", — подчеркнул Быков.

По его словам, чем дальше — тем все больше в стратегии Банковой вырисовывается четкий прозападный вектор.