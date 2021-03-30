Радник Байдена провів розмову з Єрмаком після успішного виходу з конституційної кризи, - експерт

Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван провів розмову з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком після успішного виходу України з конституційної кризи. Про це розповів політичний експерт Сергій Биков.

Він повідомив, що вчорашня розмова голови ОП Андрія Єрмака з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном відбулася завдяки тому, що Вашингтон упевнився: в Україні реально працює деолігархізація, антикорупційній системі нічого не загрожує, Київ ефективно вийшов з конституційної кризи.

"Саме тому ця розмова відбулася після розгляду на РНБО питань надр, а також указу Зеленського від скасування указів Януковича про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ. Також стає зрозумілим, що США повністю влаштовує призначення Зеленським саме Єрмака відповідальним за американський напрямок. Вашингтон хоче мати справу саме з ним, бо він показав себе ефективним під час переговорів", — наголосив він.

Експерт додав, що з одного боку глава ОП чітко доносить позицію Банкової, а з іншого — сам є прозахідним політиком. Що, зокрема, демонструє його відстоювання необхідності вступу України до НАТО.

"Особисто мене здивувало те, наскільки високо Вашингтон оцінив зусилля Офісу президента у питанні протидії дезінформації. Просто процитую Саллівана: «Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері»", — підкреслив Биков.

За його словами, чим далі — тим все більше в стратегії Банкової вимальовується чіткий прозахідний вектор.