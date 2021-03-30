Ляшко рассказал, когда введут общенациональный локдаун

В Украине не будут вводить локдаун, пока система здравоохранения будет выдерживать нагрузки.

"Мы не будем вводить локдаун, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу… Даже если будет 24 тыс. больных в сутки, мы пройдем без общенационального локдауна", — заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

Сейчас в некоторых регионах улучшается эпидситуация, добавил он.

"В Закарпатской и Ивано-Франковской областях ситуация стабилизировалась. Дальше у нас сегодня 11 областей в красной зоне, приближаются еще несколько к красному уровню", — отметил Ляшко.

(линк на видео: https://youtu.be/3YRBGPRWJXo)

В то же время проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях, поэтому создана комиссия, которая проверит соблюдение правил карантина в этих регионах.

Полное обсуждение можно посмотреть в записи трансляции "Свободы слова" на старнице в Facebook или YouTube.