Ляшко рассказал, когда введут общенациональный локдаун

"Ми не запроваджуватимемо локдаун, поки система охорони здоров’я не наближатиметься до колапсу… Навіть якщо буде 24 тис. хворих на добу, ми пройдемо без загальнонаціонального локдауну", – заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

Нині у деяких регіонах поліпшується епідситуація, додав він.

"У Закарпатській та Івано-Франківській областях ситуація стабілізувалася. Далі ми маємо сьогодні 11 областей у червоному рівні, наближаються ще кілька до червоного рівня", – зазначив Ляшко.

(посилання на відео: https://youtu.be/3YRBGPRWJXo)

Водночас проблеми є у Житомирській та Чернівецькій областях, тому створено комісію, яка перевірить дотримання правил карантину у цих регіонах.

Повне обговорення теми локдауну можна подивитися у записі трансляції "Свободи слова" на сторінці у Facebook чи YouTube.