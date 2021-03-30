Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным

Теперь цифровые документы в приложении "Дія" будут иметь такую же юридическую силу, как их физический аналог

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4355, который приравнивает цифровые паспорта в приложении "Дія" к их пластиковому, или бумажному аналогу. Об этом пишет сайт "Государственные услуги онлайн".

Проект закона во втором чтении поддержали 302 народных депутатов. Согласно тексту законопроекта, цифровой паспорт гражданина Украины и цифровой паспорт для выезда за границу в приложении "Дія" будут иметь такую ​​же юридическую силу, как их физические аналоги. Кроме того, с 23 августа 2021 года их будет обязана принимать любая организация.

Отмечается, что принятие законопроекта обеспечит возможность беспрепятственного использования гражданами Украины цифрового украинского паспорта и цифрового паспорта для выезда за границу.

"Меньше года назад мы запустили первые в мире электронные паспорта в "Дії", а уже сегодня их признано на государственном уровне. Первая победа — done", — отметили на сайте.

Однако, хоть цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, но есть исключения: в случаях пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, все же придется предъявлять бумажную, или пластиковую копию.

Подобная практика внедряется и в других странах, отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Цифровыми документами в смартфоне пользуются в Польше и Южной Корее. Похожие проекты реализовываются в Великобритании, Финляндии и США. А Граждане Эстонии пользуются цифровой ID-картой, с которой могут онлайн получать государственные услуги, управлять банковскими счетами и голосовать через интернет.

"Однако именно Украина — первое государство мира, где цифровые паспорта в смартфоне юридически получили такую ​​же силу, что и бумажные и пластиковые документы", — отметил министр и добавил, что это решение также важно для экологии, теперь украинцам меньше придется делать бумажных ксерокопий документов, которые часто требуют в различных учреждениях для подтверждения личности.