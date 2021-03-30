Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до звичайних

Наразі цифрові документи в додатку "Дія" матимуть таку ж юридичну силу, як їхній фізичний аналог

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект закону №4355, який прирівнює цифрові паспорти в додатку "Дія" до їхнього пластикового, або паперового аналогу. Про це пише сайт "Державні послуги онлайн".

Проект закону в другому читанні підтримали 302 народних депутати. Згідно з текстом законопроекту, цифровий паспорт громадянина України та цифровий паспорт для виїзду за кордон у додатку "Дія" матимуть таку ж юридичну силу, як їхні фізичні аналоги. Крім того, з 23 серпня 2021 року їх буде зобов'язана приймати будь-яка організація.

Зазначається, що ухвалення законопроекту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України цифрового українського паспорта та цифрового паспорта для виїзду за кордон.

"Менше року тому ми запустили перші у світі електронні паспорти в "Дії", а вже сьогодні їх визнано на державному рівні. Перша перемога — done", — зазначили на сайті.

Однак, хоч цифрові паспорти буде можливо пред'являти на території України для представлення особи і підтвердження громадянства, але є винятки: у випадках перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, усе ж доведеться пред'являти паперову або пластикову копію.

Подібна практика впроваджується і в інших країнах, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Цифровими документами в смартфоні користуються в Польщі і Південній Кореї. Схожі проекти реалізовуються у Великобританії, Фінляндії і США. А громадяни Естонії користуються цифровою ID-картою, з якої можуть онлайн отримувати державні послуги, управляти банківськими рахунками і голосувати через інтернет.

"Однак саме Україна — перша держава світу, де цифрові паспорти в смартфоні юридично отримали таку ж силу, що і паперові та пластикові документи", — зазначив міністр і додав, що це рішення також важливе для екології, тепер українцям менше доведеться робити паперових ксерокопій документів, які часто вимагають у різних установах для підтвердження особи.