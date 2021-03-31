Переброска САУ "Мста-С" через крымский мост попала на видео

Российский телеграмм канал "Краснодарский Край" с бахвальным заголовком "Мощь России" опубликовал видео переброски очередного эшелона военной техники через Крымский ЖД мост.

Среди боевых машин бросается в глаза большое количество артиллерийских установок "Мста-С"

[ + – ] Движение эшелона через Крымский ЖД мост

"Мста-С" — советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Максимальная дальность стрельбы 29 км. Скорострельность 10 выстрелов в мин. Боезапас 50 выстрелов. Гаубица может вести огонь с закрытых позиций и прямой наводкой. Она способна работать в горных условиях. На вооружении России, на 2021 год, стоит около 850 таких систем различных модификаций. Для сравнения: на вооружении Вооруженных сил Украины состоят 35 таких самоходных гаубиц.

Помимо самоходных гаубиц, на видео можно увидеть разнообразную логистическую технику и боевые машины пехоты.

Это очередное свидетельство милитаризации оккупированного полуострова. После аннексии Крыма в 2014 году, Россия регулярно насыщает его боевой техникой и войсками, в том числе и новейшими образцами. Например в 2018 году туда поступили на вооружение зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Регулярно проводятся маневры и учения, в том числе с привлечением авиации и флота. Отрабатываются наступательные операции. Существует опасность размещения на полуострове ядерного оружия.

Напомним, что международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Генассамблея ООН в 2019 году приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.