Перекидання САУ "Мста-С" через кримський міст потрапило на відео

Російський телеграм канал "Краснодарський Край" з бахвальним заголовком "Міць Росії" опублікував відео перекидання чергового ешелону військової техніки через Кримський залізничний міст.

Серед бойових машин кидається в очі велика кількість артилерійських установок "Мста-С"

[ + – ] Рух ешелону через Кримський залізничний міст

"Мста-С" — радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Максимальна дальність стрільби 29 км. Скорострільність 10 пострілів за хвилину. Боєзапас 50 пострілів. Гаубиця може вести вогонь із закритих позицій і прямою наводкою. Вона здатна працювати в гірських умовах. На озброєнні Росії, на 2021 рік, коштує близько 850 таких систем різних модифікацій. Для порівняння: на озброєнні Збройних сил України знаходяться 35 таких самохідних гаубиць.

Крім самохідних гаубиць, на відео можна побачити різноманітну логістичну техніку і бойові машини піхоти.

Це ще одне свідчення мілітаризації окупованого півострова. Після анексії Криму у 2014 році, Росія регулярно насичує його бойовою технікою і військами, зокрема і новітніми зразками. Наприклад у 2018 році туди надійшли на озброєння зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф". Регулярно проводяться маневри і навчання, зокрема із залученням авіації і флоту. Відпрацьовуються наступальні операції. Існує небезпека розміщення на півострові ядерної зброї.

Нагадаємо, що міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Генасамблея ООН у 2019 році прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію території України.