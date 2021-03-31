Верховный суд требует от СНБО, ОП и СБУ предоставить необходимые для применения санкций доказательства

Верховный суд требует от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Офиса президента (ОП) и Службы безопасности Украины (СБУ) предоставить доказательства для применения санкций. Об этом говорится в решении Верховного суда об удовлетворении ходатайства компании Evirer LTD об истребовании всех документов, которые послужили основанием для введения санкций против компании, пишет 112.ua.

Соответствующее определение вынесено Верховным судом в деле об обжаловании указа президента указом № 64/2021 от 19 февраля 2021 года. Согласно вынесенному судом определению, все три органа, участвовавшие в процедуре введения санкций (Офис президента, СНБО и СБУ), обязаны предоставить доказательства существования фактов, которые послужили основанием для применения санкций.

Таким образом, в открытом судебном процессе должны быть проанализированы реальные факты и обстоятельства, которые были расценены как угроза национальной безопасности со стороны компании Evirer LTD, а также адекватность такой оценки.

Напомним, что в последнее время указами президента Украины были применены санкции к целому ряду юридических и физических лиц, в том числе украинских. В результате введения санкций полностью блокируется деятельность и нормальный уклад жизни лиц, в отношении которых введены санкции. Отличительной чертой указов является то, что жесткие ограничительные меры принимаются по внесудебной закрытой процедуре. При этом о конкретных причинах для введения санкций не сообщают, а дают весьма размытую ссылку на интересы национальной безопасности.