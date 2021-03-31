Верховний суд вимагає від РНБО, ОП і СБУ надати необхідні для застосування санкцій докази

Верховний суд вимагає від Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Офісу президента (ОП) і Служби безпеки України (СБУ) надати докази для застосування санкцій. Про це йдеться у рішенні Верховного суду про задоволення клопотання компанії Evirer LTD про витребування всіх документів, які послужили підставою для введення санкцій проти компанії, пише 112.ua.

Відповідне визначення винесене Верховним судом у справі про оскарження указу президента указом № 64/2021 від 19 лютого 2021 року. Згідно з винесеним судом визначенням, всі три органи, які брали участь в процедурі введення санкцій (Офіс президента, РНБО та СБУ), зобов'язані надати докази існування фактів, які стали підставою для застосування санкцій.

Таким чином, у відкритому судовому процесі повинні бути проаналізовані реальні факти та обставини, які були розцінені як загроза національній безпеці з боку компанії Evirer LTD, а також адекватність такої оцінки.

Нагадаємо, що останнім часом указами президента України були застосовані санкції до цілого ряду юридичних і фізичних осіб, зокрема українських. У результаті введення санкцій повністю блокується діяльність і нормальний спосіб життя осіб, щодо яких введено санкції. Відмінною рисою указів є те, що жорсткі обмежувальні заходи вживаються за позасудовою закритою процедурою. При цьому про конкретні причини для введення санкцій не повідомляють, а дають вельми розмите посилання на інтереси національної безпеки.