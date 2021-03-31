“При разумных ставках налогов и постепенном их сокращении произойдет детенизация экономики и увеличение поступлений в бюджет”, - Александр Кучеренко

Кандидат на должность главы Государственной налоговой службы Александр Кучеренко считает, что Украине следует двигаться в сторону снижения налоговых ставок и упрощения налогового администрирования для стимулирования предпринимательства, что в конечном итоге позволит увеличить объем поступлений в бюджет. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"В нашей концепции предусмотрено постепенное сокращение НДС до 15%, налога на доходы физических лиц – до 12%. Обязательно нужно ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Разговоры об этом ведутся давно, к сожалению, есть сильное противодействие со стороны крупного бизнеса. Ставками налогов необходимо стимулировать создание добавленной стоимости, а не сырья, как это делается сейчас на примере сельхозпроизводителей.

Проанализировав обороты частных предпринимателей, я также буду настаивать на том, чтобы убрать и отчётность, и налоги для ФЛП оборотом менее 400 тыс. грн. в год", — заявил Кучеренко.

Кучеренко отмечает, что администрирование налогов в Украине обходится значительно дороже, чем в таких странах, как Польша, Грузия, США, и эту тенденцию необходимо изменить.

"Касательно сокращения поступлений – при разумных ставках и постепенном сокращении произойдет детенизация экономики и увеличение уплачиваемых налогов. В Грузии ставки сократили – собрали вдвое больше налогов.

Кстати, еще один важный момент, который у нас не принимают во внимание – сколько стоит администрирование налогов. Мы посчитали, что украинские налогоплательщики переплачивают в 2-3 раза по сравнению с теми же поляками или американцами. У нас сбор 100 долларов налогов дороже, чем в Европе или США", — указывает Кучеренко.

Целью реформы налоговой системы и работы Государственной налоговой службы, считает Кучеренко, должно стать условий для стимулирования предпринимательства, что расширит налогооблагаемую базу.

"Она состоит в изменении цели работы и миссии ГНС. Вместо «собрать побольше налогов» – стимулировать развитие предпринимательства. На мой взгляд, увеличение базы налогообложения намного более выигрышная стратегия, чем увеличение ставок и налогового давления на предпринимателей. Поэтому нужно сокращение ставок налогов и времени на их администрирование.

В основе концепции, которую предлагаю я и команда Совета институциональных реформ, лежит вполне конкретная задача – Украина должна победить в конкурентной битве за капитал, которая сейчас развернулась в мире. В том числе и за капитал наших собственных граждан. А сделать это можно только создав конкурентоспособную налоговую систему. Но не превратившись при этом в налоговую гавань", — отметил Кучеренко.