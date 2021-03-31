"При розумних ставках податків і поступовому їхньому скороченні відбудеться детінізація економіки і збільшення надходжень до бюджету", — Олександр Кучеренко

Кандидат на посаду голови Державної податкової служби Олександр Кучеренко вважає, що Україні варто рухатися в бік зниження податкових ставок і спрощення податкового адміністрування для стимулювання підприємництва, що зрештою дозволить збільшити обсяг надходжень до бюджету. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У нашій концепції передбачено поступове скорочення ПДВ до 15%, податку на доходи фізичних осіб — до 12%. Обов'язково потрібно ввести податок на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств. Розмови про це ведуться давно, на жаль, є сильна протидія з боку великого бізнесу. Ставками податків необхідно стимулювати створення доданої вартості, а не сировини, як це робиться зараз на прикладі сільгоспвиробників.

Проаналізувавши обороти приватних підприємців, я також буду наполягати на тому, щоб прибрати і звітність, і податки для ФОП оборотом менш 400 тис. грн. на рік", — заявив Кучеренко.

Кучеренко зазначає, що адміністрування податків в Україні обходиться значно дорожче, ніж у таких країнах як Польща, Грузія, США, і цю тенденцію необхідно змінити.

"Відносно скорочення надходжень — при розумних ставках і поступовому скороченні відбудеться детінізація економіки і збільшення податків, що сплачуються. У Грузії ставки скоротили — зібрали вдвічі більше податків.

До речі, ще один важливий момент, який у нас не беруть до уваги — скільки коштує адміністрування податків. Ми порахували, що українські платники податків переплачують у 2-3 рази порівняно з тими ж поляками чи американцями. У нас збір 100 доларів податків дорожче, ніж у Європі або США", — вказує Кучеренко.

Метою реформи податкової системи і роботи Державної податкової служби, вважає Кучеренко, має стати умов для стимулювання підприємництва, що розширить базу оподаткування.

"Вона полягає в зміні мети роботи і місії ДПС. Замість «зібрати побільше податків» — стимулювати розвиток підприємництва. На мій погляд, збільшення бази оподаткування набагато більш виграшна стратегія, ніж збільшення ставок і податкового тиску на підприємців. Тому потрібне скорочення ставок податків і час на їхнє адміністрування.

В основі концепції, яку пропоную я і команда Ради інституціональних реформ, лежить цілком конкретне завдання — Україна повинна перемогти в конкурентній битві за капітал, яка зараз розгорнулася у світі. У тому числі і за капітал наших власних громадян. А зробити це можна тільки, створивши конкурентоспроможну податкову систему. Але не перетворившись при цьому на податкову гавань", — зазначив Кучеренко.