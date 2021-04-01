Еще с заводской краской: в Торезе боевики показали новую роту из российских УАЗов

На новеньких пикапах, которые приняли участие в танковых учениях, установлены пулеметы и гранатометы. Такая техника не используется для позиционных боев.

Канал так называемой ДНР TK Union опубликовал видео, где руководитель пророссийских боевиков Денис Пушилин на днях посетил полигон под Торезом. На нем танкисты, минометчики и зенитчики из первого оккупационного корпуса отрабатывают навыки танкового боя.

[ + – ] Танки на полигоне под Торезом

В ролике представили новую мобильную роту, состоящую из российских внедорожников "УАЗ Патриот". На машинах, словно только что сошедшими с конвейера, установлены тяжелые пулеметы или станковые гранатометы. Боевики подчеркивают, что в будущем будет возможна установка комплексов с противотанковыми ракетами.

[ + – ] Новые УАЗы с установленными на них пулеметами и гранатометами

Зачем танковым частям столь, на первый взгляд, неэффективное вооружение?

Танковые части крайне уязвимы, если их не прикрывает легкая техника и пехота. Мобильные внедорожники могут выступать охранением флангов, тыла и даже для разведки.

Такие вооруженные пикапы могут использоваться для рейдов, если нет сплошной линии фронта, или для преследования частей противника, в случае его разгрома.

Это крайне эффективное оружие в умелых руках. Есть опыт применения таких систем в ходе конфликтов в Сирии и Африке.

Но не стоит думать, что перед нами эрзац-техника, которой могут пользоваться только боевики. Вооруженные силы РФ используют этот внедорожник не только на службе оккупационных корпусов, но и в своих регулярных силах. На видео ниже представлены учения 30-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ в 2020 году. Внедорожник с установленным на нем вооружением полноценно участвует в войсковых маневрах.

Любопытный факт: военная версия этого автомобиля, а именно УАЗ-3163-103, была представлена в РФ впервые в 2015 году, то есть после начала военного вторжения на востоке Украины.

Характеристики:

Колесная формула: 4 × 4

Масса: 2125 кг (без вооружения)

Грузоподъемность: 525 кг

Объем бака: 68 л

Что можно противопоставить таким мобильным группам?

Нужно помнить, что это не легкобронированная техника. Такой пикап можно остановить даже стрелковым оружием бойцов. Но для того, чтобы его остановить, его нужно обнаружить. Тройка пикапов несущихся по бескрайней степи или лесополосе – не очевидная цель, если ваша армия слепая. Не просто так системы поиска и обнаружения, хорошая разведка и слаженная связь занимают сегодня первое место в современных армиях.

Важно понимать, что это оружие тактики "ударил и убежал", а не инструмент затяжного боя. Поэтому обнаружение этих машин на ранних этапах (например, во время развертывания), их последующее преследование и уничтожение могут оставить войска противника без легких мобильных частей. То есть без прикрытия танковых частей, или без разведки.