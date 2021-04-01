Ще із заводською фарбою: в Торезі бойовики показали нову роту з російських УАЗів

На новеньких пікапах, які взяли участь у танкових навчаннях, встановлені кулемети і гранатомети. Така техніка не використовується для позиційних боїв.

Канал так званої ДНР TK Union опублікував відео, де керівник проросійських бойовиків Денис Пушилін днями відвідав полігон під Торезом. На ньому танкісти, мінометники і зенітники з першого окупаційного корпусу відпрацьовують навички танкового бою.

[ + – ] Танки на полігоні під Торезом

У ролику представили нову мобільну роту, що складається з російських позашляховиків "УАЗ Патріот". На машинах, які немов щойно зійшли з конвеєра, встановлені важкі кулемети або станкові гранатомети. Бойовики підкреслюють, що в майбутньому буде можлива установка комплексів з протитанковими ракетами.

[ + – ] Нові УАЗи з встановленими на них кулеметами і гранатометами

Навіщо танковим частинам настільки, на перший погляд, неефективне озброєння?

Танкові частини вкрай вразливі, якщо їх не прикриває легка техніка і піхота. Мобільні позашляховики можуть виступати охороною флангів, тилу і навіть для розвідки.

Такі збройні пікапи можуть використовуватися для рейдів, якщо немає суцільної лінії фронту, або для переслідування частин противника, в разі його розгрому.

Це вкрай ефективна зброя в умілих руках. Є досвід застосування таких систем під час конфліктів у Сирії та Африці.

Але не варто думати, що перед нами ерзац-техніка, якою можуть користуватися тільки бойовики. Збройні сили РФ використовують цей позашляховик не тільки на службі окупаційних корпусів, а й у своїх регулярних силах. На відео нижче представлені навчання 30-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ у 2020 році. Позашляховик зі встановленим на ньому озброєнням повноцінно бере участь у військових маневрах.

Цікавий факт: військова версія цього автомобіля, а саме УАЗ-3163-103, була представлена в РФ вперше у 2015 році, тобто після початку військового вторгнення на сході України.

Характеристики:

Колісна формула: 4×4

Маса: 2125 кг (без озброєння)

Вантажопідйомність: 525 кг

Обсяг баку: 68 л

Що можна протиставити таким мобільним групам?

Потрібно пам'ятати, що це не легкоброньована техніка. Такий пікап можна зупинити навіть стрілецькою зброєю бійців. Але для того, щоб його зупинити, його потрібно виявити. Трійка пікапів, які мчать безкрайнім степом або лісосмугою — не очевидна мета, якщо ваша армія сліпа. Не просто так системи пошуку і виявлення, хороша розвідка і злагоджений зв'язок займають сьогодні перше місце в сучасних арміях.

Важливо розуміти, що ця зброя тактики "вдарив і втік", а не інструмент затяжного бою. Тому виявлення цих машин на ранніх етапах (наприклад, під час розгортання), їх подальше переслідування і знищення можуть залишити війська противника без легких мобільних частин. Тобто без прикриття танкових частин, або без розвідки.