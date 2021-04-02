STATUS GROUP поддерживает талантливую молодежь

Социально ответственный застройщик Status Group поспособствовал, чтобы талантливая молодежь Киева могла проявить свое творчество в картинах сквозь призму современных исторических мест и памятников архитектуры

Как все было?

Еще до начала весенних каникул при поддержке социально ответственной компании STATUS GROUP начат конкурс картин среди талантливых детей художественных школ г. Киева. Основной целью мероприятия является творческое видение города, его исторических мест, памятников архитектуры сквозь призму восприятия молодого поколения.

Одаренные дети сначала прогулялись по городу, посетив исторические интересные места Подола: Андреевскую церковь, построенную в стиле елизаветинского барокко по проекту Б. Ф. Растрелли в 1747-1753 годах на Андреевской горе. После этого они прошлись по знаменитому спуску и попали в отдел продаж ЖК Podil Plaza & Residence, который строится в центральной части города Киева, по улице Глыбочицкой, 73 в пешей доступности от станции метро "Контрактовая площадь". Ознакомившись с современной архитектурой уникального проекта новостроя, дети имели возможность задать свои вопросы касательно свежих дизайнерских и архитектурных идей, новых технологических решений и начать рисовать.

Где увидеть работы?

Конкурс продлится до конца весенних каникул. Дома дети смогут завершить работы, а после отмены карантинных ограничений организуют выставку, как сообщила пресс-служба компании, проведут для всех желающих в музеях города Киева и онлайн. Результат детского творчества можно будет увидеть в социальных сетях компании STATUS GROUP.

Как принять участие?

Уже следующий пленэр запланировано на свежем воздухе по случаю дня защиты детей, поэтому, если вас заинтересовала информация и ваши дети хотят принять участие и продемонстрировать свою художественное творчество — узнавайте детали в отделе продаж ЖК "Ривьера".

Подобные мероприятия застройщик поддерживает на постоянной основе, помогая воинам АТО, поощряет к занятиям спортом молодое поколение, сотрудничая с Ассоциацией детско-юношеского спорта Украины.

Компания на рынке более 15 лет и в прошлом году вошла в десятку лучших застройщиков Киева. За это время успела стать лидером в Украине и завоевать доверие покупателей. В портфеле девелопера такие объекты, как "Ривьера", "Ривьера-2" и "Ривьера-3", Olympic park, Status Grad, кд "Золотой Лев", жк клубного типа Sky River, Sky River-2, бизнес-центры Platinum и БЦ Crystal.