STATUS GROUP поддерживает талантливую молодежь

Социально ответственный застройщик Status Group поспособствовал, чтобы талантливая молодежь Киева могла проявить свое творчество в картинах сквозь призму современных исторических мест и памятников архитектуры

Як усе було?

Ще до початку весняних канікул за підтримки соціально відповідальної компанії STATUS GROUP розпочато конкурс картин серед талановитих дітей художніх шкіл м. Києва. Основною метою заходу є творче бачення міста, його історичних місць, пам’яток архітектури крізь призму сприйняття молодого покоління.

Обдаровані діти спочатку прогулялись містом, відвідавши історичні цікавинки Подолу: Андріївську церкву, побудовану в стилі єлизаветинського бароко за проектом Б. Ф. Растреллі в 1747-1753 роках на Андріївській горі. Після цього вони пройшлись славнозвісним узвозом та потрапили до відділу продажів ЖК Podil Plaza & Residence, який будується в центральній частині міста Києва, по вулиці Глибочицькій, 73 в пішохідній доступності від станції метро "Контрактова площа". Ознайомившись з сучасною архітектурою унікального проекту новобудови, діти мали можливість поставити свої запитання щодо свіжих дизайнерських й архітектурних ідей, нових технологічних рішень та розпочати процес малювання.

Де побачити роботи?

Конкурс триватиме протягом весняних канікул. Вдома діти зможуть завершити роботи, а після зняття карантинних обмежень організують виставку, як повідомила прес-служба компанії, проведуть для всіх охочих в музеях міста Києва та онлайн. Результат дитячої творчості можна буде побачити в соціальних мережах компанії STATUS GROUP.

Як взяти участь?

Уже наступний пленер заплановано на свіжому повітрі з нагоди дня захисту дітей, тож, якщо вас зацікавила інформація та ваші діти хочуть взяти участь та продемонструвати свою художню творчість – дізнавайтесь деталі в відділі продажів ЖК "Рів’єра".

Подібні заходи забудовник підтримує на постійній основі, допомагаючи воїнам АТО, заохочує до занять спортом молоде покоління, співпрацюючи з Асоціацією дитячо-юнацького спорту України.

Компанія на ринку більше 15 років і в минулому році увійшла в десятку кращих забудовників Києва. За цей час встигла стати лідером в Україні і завоювати довіру покупців. У портфелі девелопера такі обʼєкти, як "Рівʼєра", "Рівʼєра-2" і "Рівʼєра-3", Olympic park, Status Grad, кд "Золотий Лев", жк клубного типу Sky River, Sky River-2, бізнес-центри Platinum і БЦ Crystal.