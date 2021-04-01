Медведчук: Ситуация на Донбассе нагнетается, по всей видимости, специально и немотивированно

Ситуация на Донбассе и мирное урегулирование конфликта полностью зависят от политической воли Президента Зеленского, от готовности украинской власти выполнять Минские соглашения. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я хочу вам сказать, то пленарное заседание Верховной Рады Украины, которое мы позавчера покинули, как раз началось с того, что докладывал ситуацию начальник Генерального штаба. Мы уже прочитали потом о его высказываниях и о том, что нагнетается ситуация, по всей видимости, специально и немотивированно", – отметил политик.

Также он рассказал, что как раз во время выступления начальника Генерального штаба депутат от "Слуги народа", ведя переписку в телефоне, написала (и это зафиксировали СМИ): "Слушаем начальника Генерального штаба, пора валить из страны".

"Вот вам ирония или объективная истина того, что происходит. Видимо, власть действительно рассматривает такое решение, как это высказывают отдельные депутаты, представители "‎Слуги народа"‎", – прокомментировал Медведчук.

По его мнению, прекращение конфликта на Донбассе полностью в руках Президента.

"Ситуация и мирное урегулирование зависят полностью от политической воли господина Зеленского. Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений", – подчеркнул парламентарий.

И добавил, что безальтернативность Минских соглашений была признана и ранее, и в ходе последнего разговора между Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель.

"Как только Украина и ее власть станет на путь реализации Минских соглашений, не будет никаких угроз, будет мирное урегулирование на Донбассе. Донбасс может вернуться в Украину, а Украина на Донбасс", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета Виктор Медведчук заявлял, что надеется: украинской власти хватит трезвого ума чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. При этом он подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.