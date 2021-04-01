Медведчук: Ситуація на Донбасі нагнітається, швидше за все, спеціально і невмотивовано

Ситуація на Донбасі і мирне врегулювання конфлікту повністю залежать від політичної волі Президента Зеленського, від готовності української влади виконувати Мінські угоди. Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" заявив народний депутат України, голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук.

"Я хочу вам сказати, то пленарне засідання Верховної Ради України, яке ми позавчора покинули, якраз почалося з того, що доповідав ситуацію начальник Генерального штабу. Ми вже прочитали потім про його висловлювання і про те, що нагнітається ситуація, швидше за все, спеціально і невмотивовано", — зазначив політик.

Також він розповів, що як раз під час виступу начальника Генерального штабу депутат від "Слуги народу", ведучи переписку у телефоні, написала (і це зафіксували ЗМІ): "Слухаємо начальника Генерального штабу, пора валити з країни".

"Ось вам іронія або об'єктивна істина того, що відбувається. Мабуть, влада справді розглядає таке рішення, як це висловлюють окремі депутати, представники "Слуги народу", — прокоментував Медведчук.

На його думку, припинення конфлікту на Донбасі повністю в руках Президента.

"Ситуація і мирне врегулювання залежать повністю від політичної волі пана Зеленського. Для того щоб не було загострень, для того щоб уникнути їх сьогодні і в майбутньому, необхідне виконання Мінських угод", — підкреслив парламентар.

І додав, що безальтернативність Мінських угод була визнана і раніше, і під час останньої розмови між Володимиром Путіним, Емманюелем Макроном та Ангелою Меркель.

"Як тільки Україна та її влада стане на шлях реалізації Мінських угод, не буде ніяких загроз, буде мирне врегулювання на Донбасі. Донбас може повернутися в Україну, а Україна на Донбас", — підкреслив Віктор Медведчук.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, голова Політради Віктор Медведчук заявляв, що сподівається: українській владі вистачить тверезого розуму аби не допустити загострення протистояння і радикального порушення режиму припинення вогню на Донбасі. При цьому він підкреслив, що невиконання Мінських угод — це шлях, який може привести до остаточної втрати тимчасово непідконтрольних територій і тих громадян України, які там проживають.