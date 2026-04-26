40 лет Чернобыльской катастрофе: топ-10 самых значимых фактов о трагедии XX века

Авария на ЧАЭС навсегда изменила мир и его представление о "мирном атоме". К 40-летию годовщины Чернобыльской аварии Фокус собрал самые значимые факты о трагедии, которая потрясла весь мир.

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор, и начался пожар. В ходе аварии произошел выброс радиоактивных веществ: в воздух попали изотопы урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90.

До сих пор ведутся споры по поводу причины взрыва. Считается, что 4-й энергоблок был разрушен двумя взрывами, первый был вызван избытком пара, а второй – водородом. Аварийная ситуация сложилась из-за разрыва труб в системе охлаждения, вызванного быстрым испарением воды. Вода или пар могли вступить в реакцию в цирконием в тепловыделяющих элементах, что привело к образованию большого количества водорода и его взрыву.

Эвакуация Припяти — города атомщиков — началась 27 апреля, примерно через 36 часов после аварии. К тому времени у многих жителей уже наблюдалась рвота, головные боли и другие признаки лучевой болезни.

30-километровая зона вокруг АЭС была закрыта 14 мая, оттуда эвакуировали 116 тыс. жителей. По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в течение следующих нескольких лет еще 220 тыс. жителям рекомендовали перебраться в менее загрязненные районы.

Полностью и навсегда ЧАЭС была остановлена лишь 15 декабря 2000 года.

Швеция об аварии на ЧАЭС предупредила первой

Газета в Швеции с сообщением о катастрофе Фото: The Chernobyl Project

В 1986 году между Советским Союзом и Западом еще шла Холодная война, поэтому никаких официальных оповещений об аварии не последовало. Советской власти потребовалось несколько дней, чтобы предупредить жителей близлежащих районов.

Первыми, кто узнал о произошедшем за пределами Союза, были работники шведской АЭС, датчики которых показали чрезвычайно высокие уровни радиации. Швеция разослала первое предупреждение о том, что произошло нечто выходящие за рамки.

Только после этого мир обратил внимание на Чернобыль, поняв что на самом деле случилась катастрофа.

После взрыва на ЧАЭС. Радиоактивный йод: убийца №1

Радиоактивные изотопы – безжалостные убийцы, которые разносятся частицами пыли, витают в воздухе и оседают на земле. Радиоактивный йод или йод-131 – один из самых опасных, так как быстро накапливается в щитовидной железе, что приводит к раку и смерти.

Если в щитовидной железе людей достаточно естественного йода, радиоактивный аналог не будет накапливаться в организме. Но люди с подобной нехваткой, подвергаются особому риску.

Именно поэтому в качестве первой помощи людям, из пострадавших районов, дают таблетки йода, пытаясь предотвратить накопление радиоактивного йода в организме.

К счастью, период полураспада йода-131 составляет всего 8 дней, поэтому угроза не является долгосрочной проблемой.

Стронций-90 и цезий-137

У стронция-90 и цезия-137 период полураспада 28 и 30 лет соответственно. Стронций-90 подходит химическому составу кальция, поэтому он легко проникает в кости и зубы, особенно у маленьких детей.

Цезий-137 соответствует химическому составу калия, поэтому он легко попадает в кровь и может проникать в ткани людей и животных.

Оба элемента вызывают серьезные проблемы со здоровьем и приводят к смерти, будет она быстрая или медленная — зависит от концентрации.

Относительно длительный период полураспада обоих этих изотопов делает их особенно опасными.

Чернобыльская катастрофа: число погибших неизвестно

Сотрудники Чернобыльской АЭС Фото: HBO/Liam Daniel/Sky Atlantic

Данные вопрос давно является предметом споров и спекуляций. Считается, что даже после смерти последнего свидетеля чернобыльского взрыва, последуют новые жертвы из-за радиации, попавшей в пищевую сеть.

Подразделение ВОЗ по исследованию рака предполагает, что 9 тыс. человек умрут из-за рака и лейкемии, связанных с Чернобылем.

Всемирная экологическая группа Greenpeace заявляет, что в конечном итоге число погибших от Чернобыльской катастрофы может составить 90 тыс. человек. Другие организации оценивают летальность на еще большем уровне.

Догнали Хиросиму

Пострадавшие во время катастрофы на Чернобыльской АЭС в среднем получили около 45 бэр, что соответствует средней дозе радиации, полученной выжившими в Хиросиме в 1945 году.

Волна абортов

После аварии на Чернобыльской АЭС было проведено от 100 тыс. до 200 тыс. абортов. Медики считали, что нерожденные дети могли подвергнуться радиации и появиться на свет с врожденными дефектами.

Намного позже ВОЗ назовет это "радиофобией". Ученые не получили никаких доказательств, что женщины, жившие невдалеке от Чернобыля, чаще рожали детей с врожденными дефектами.

Чернобыль, природа и радиация

Животные в зоне отчуждения возле Припяти Фото: 0462.ua

Воздействие аварии на Чернобыльской АЭС на окружающие леса и дикую природу также остается областью активных исследований.

Сразу же после аварии территория около 202 км² поглотила крайне высокие уровни радиации, где деревья стали красновато-коричневого цвета. В итоге, этот район будет назван "Рыжий лес".

На сегодняшний день зона отчуждения устрашающе тиха, но полна жизни. Ученые обнаружили много случаев альбинизма и катаракты у диких животных. Тем не менее, из-за минимального присутствия человека в регионе, численность некоторых диких животных существенно увеличилась. В 2015 году ученые подсчитали, что из-за отсутствия людей в зоне отчуждения обитало в семь раз больше волков, чем в близлежащих сопоставимых заповедниках.

Экономические последствия аварии на ЧАЭС

Чернобыльский взрыв имел и другие серьезные последствия: экономические и политические последствия чернобыльской катастрофы ускорили распад СССР. Кроме того, во всем мире начались антиядерные движения.

Ущерб от катастрофы оценивается в 235 млрд долларов.

В Беларуси было загрязнено около 23% территории, страна потеряла около пятой части своих сельскохозяйственных земель.

В Украине, России и Беларуси сельскохозяйственная отрасль сильнее других пострадала от последствий аварии. В трех странах было выведено из обращения 784 320 гектаров сельскохозяйственных угодий, а лесозаготовка была прекращена на 694 200 гектарах леса.

В Украине число людей, которым была присвоена постоянная инвалидность в результате аварии на Чернобыльской АЭС выросло с 200 в 1991 году до 64 500 в 1997 году и 91 219 в 2001 году.

Мутации ДНК после аварии на ЧАЭС

Недавнее исследование Национального института рака США в Мэриленде не обнаружило у детей чернобыльцев мутаций ДНК.

В центре внимания были дети рабочих, которые были привлечены для помощи в очистке сильно загрязненной зоны вокруг АЭС, а также дети эвакуированных из заброшенного города Припять и других населенных пунктов в 70-километровой зоне вокруг него.

Ученые пришли к выводу, что воздействие радиации на организм родителей не влияет на детей, которые будут зачаты в будущем.

Зона отчуждения: еще не конец

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы сбросили песок, свинец, и бор в активную зону реактора, туда же отправились и прочие радиоактивные обломки. Чтобы смягчить последствия чернобыльской катастрофы, вырубили и закопали гектары соснового леса, сносили деревни и убивали брошенных домашних животных, опасаясь распространения радиации.

Реактор был помещен под бетонное сооружение, известное как саркофаг. Однако зона отчуждения будет оставаться таковой до 2065 года, пока радиоактивные частицы будут оставаться в окружающей среде.