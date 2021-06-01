Телеканал Апостроф TV празднует День рождения!

1 июня отмечает свою первую годовщину выхода в эфир независимый информационно-аналитический канал Апостроф TV.

За год работы телеканал, избравший своим девизом амбициозный слоган "Смотри! Слушай! Знай!", получил заслуженное признание зрителей благодаря качественному и интересному контенту — оперативным и беспристрастным новостям и содержательным авторским программам, создаваемым харизматичными и узнаваемым ведущими.

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Сегодня Апостроф TV — один из немногих в Украине телеканалов, работающий по самым высоким стандартам качественной журналистики, транслирующий зрителю абсолютно весь спектр взглядов и мнений.

[ + – ] Ирина Король

"Этот год для команды Апостроф TV выдался непростым. Вместе с тем — он стал крайне насыщенным и продуктивным. Особенно ценным является тот факт, что заявленная телеканалом беспристрастность была им соблюдена. В итоге за Апостроф TV как среди зрителей, так и в экспертной среде, и в политикуме закрепился статус беспристрастного и объективного телеканала. Нам удалось запустить ряд авторских проектов, эфиры которых стали довольно резонансными, и активно цитируются информационными агентствами", — делится впечатлениями от первого года работы генеральный продюсер телеканала Ирина Король.

На сегодня Апостроф TV это:

- Оперативные ежечасные новости в программе Апостроф NEWS.

- Крышесрывающее ток-шоу "Все по беспределу" с Роксаной Руно.

- "Расклад Кулинича" с препарированием злободневных тем и жизненных перипетий известных личностей.

- "Треугольник Иванской", гости которой порой сожалеют, что они не в Бермудском треугольнике.

- Жестко сатирическая программа с Валерием Сараулой "Аномалия 50.44", которая показывает, что украинская политическая реальность временами загадочнее "зоны 51".

- "Security Tallks" с Валентином Бадраком — самая профессиональная передача о вооружении на украинском ТВ.

- Программа "Один, два и ТЫ" Ярослава Бугакова, гости которой буквально "попадают в заложники" к ведущему и зрителям, и просто вынуждены рассказывать о себе всю правду.

- "Катрусин кинозал" с Екатериной Козубенко, где зрители узнают обо всем самом интересном и неординарном в мире социальных сетей.

- Программа "Таня // Гозман" с бескомпромиссным и беспристрастным взглядом на события в России.

- Программа "Таким образом" с Константином Матвиенко, предлагающая зрителю профессиональный экспертный разбор злободневных тем.

- "Апостроф LIVE" — ежедневные прямые эфиры, гостями которых становятся интересные и неординарные личности.

Телеканал Апостроф TV доступен 24 часа в сутки в ведущих кабельных сетях, через провайдеров ТВ-контента в сети Интернет, с помощью спутникового телевидения, на собственном YouTube-канале и в режиме Т2 в Киеве и Киевской области. Основатель и главный вдохновитель создания Апостроф TV — дипломат Василий Филипчук.