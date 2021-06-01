Телеканал Апостроф TV святкує День народження!

1 червня відзначає свою першу річницю появи в ефірі незалежний інформаційно-аналітичний канал Апостроф TV.

За рік роботи телеканал, котрий обрав своїм девізом амбіційний слоган "Дивись! Слухай! Знай!", дістав чимале визнання серед глядачів завдяки якісному та цікавому контенту - оперативним та неупередженим новинам і змістовним авторським програмам, що створюються харизматичними і впізнаваними ведучими.

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На сьогодні Апостроф TV - це один з небагатьох в Україні телеканалів, який працює за найвищими стандартами журналістської якості, транслюючи глядачеві абсолютно увесь спектр думок та поглядів.

[ + – ] Ірина Король

"Цей рік для команди Апостроф TV видався непростим. Поза тим – він був дуже насиченим і продуктивним. Особливо цінним є те, що заявлена телеканалом незаангажованість була ним дотримана. Відтак, за Апостроф TV серед глядачів, у експертному середовищі та серед політиків закріпився статус неупередженого та об’єктивного телеканалу. Вдалося запустити низку авторських проектів, ефіри яких є резонансними і цитуються інформаційними агентствами", - ділиться враженнями від першого року роботи генеральна продюсерка телеканалу Ірина Король.

Наразі Апостроф TV це:

- Оперативні щогодинні новини у програмі Апостроф NEWS.

- Дахозносне ток-шоу "Всьо по бєспрєдєлу" з Роксаною Руно.

- "Розклад Кулініча" з препаруванням злободенних тем і життя відомих особистостей.

- "Трикутник Іванської", гості якого часом жалкують, що вони не у Бермудському трикутнику.

- Жорстко сатирична програма з Валерієм Сараулою "Аномалія 50.44", яка показує, що українська політична реальність часом загадковіша за "зону 51".

- "Security Tallks" з Валентином Бадраком - найпрофесійніша передача про зброю на українському ТБ.

- Програма "Один, два і ТИ" Ярослава Бугакова, гості якої "потрапляють у заручники" до ведучого і глядача, і просто змушені розповідати про себе всю правду.

- "Катрусін кінозал" з Катериною Козубенко, де глядачі дізнаються про все найцікавіше і найнеординарніше в соціальних мережах.

- Програма "Таня//Гозман" з безкомпромісним і неупередженим поглядом на події в Росії

- Програма "Таким чином" з Костянтином Матвієнком, що пропонує глядачеві найфаховіший експертний розбір злободенних тем.

- "Апостроф LIVE" – щоденні прямі ефіри, гостями яких є цікаві та неординарні особистості.

Телеканал Апостроф TV доступний до перегляду 24 години на добу в провідних кабельних мережах, через провайдерів постачання ТБ-контенту у мережі Інтернет, за допомогою супутникового телебачення, на власному YouTube-каналі і за допомогою Т2 у Києві та Київській області. Засновник та головний натхненник створення Апостроф TV - дипломат Василь Філіпчук.