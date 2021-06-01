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Телеканал Апостроф TV святкує День народження!

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1 червня відзначає свою першу річницю появи в ефірі незалежний інформаційно-аналітичний канал Апостроф TV.

За рік роботи телеканал, котрий обрав своїм девізом амбіційний слоган "Дивись! Слухай! Знай!", дістав чимале визнання серед глядачів завдяки якісному та цікавому контенту - оперативним та неупередженим новинам і змістовним авторським програмам, що створюються харизматичними і впізнаваними ведучими.

 

На сьогодні Апостроф TV - це один з небагатьох в Україні телеканалів, який працює за найвищими стандартами журналістської якості, транслюючи глядачеві абсолютно увесь спектр думок та поглядів.

 

Ірина Король
Ірина Король

"Цей рік для команди Апостроф TV видався непростим. Поза тим – він був дуже насиченим і продуктивним. Особливо цінним є те, що заявлена телеканалом незаангажованість була ним дотримана. Відтак, за Апостроф TV серед глядачів, у експертному середовищі та серед політиків закріпився статус неупередженого та об’єктивного телеканалу. Вдалося запустити низку авторських проектів, ефіри яких є резонансними і цитуються інформаційними агентствами", - ділиться враженнями від першого року роботи генеральна продюсерка телеканалу Ірина Король.

 

Наразі Апостроф TV це:

- Оперативні щогодинні новини у програмі Апостроф NEWS.

- Дахозносне ток-шоу "Всьо по бєспрєдєлу" з Роксаною Руно.

- "Розклад Кулініча" з препаруванням злободенних тем і життя відомих особистостей.

- "Трикутник Іванської", гості якого часом жалкують, що вони не у Бермудському трикутнику.

- Жорстко сатирична програма з Валерієм Сараулою "Аномалія 50.44", яка показує, що українська політична реальність часом загадковіша за "зону 51".

- "Security Tallks" з Валентином Бадраком - найпрофесійніша передача про зброю на українському ТБ.

- Програма "Один, два і ТИ" Ярослава Бугакова, гості якої "потрапляють у заручники" до ведучого і глядача, і просто змушені розповідати про себе всю правду.

- "Катрусін кінозал" з Катериною Козубенко, де глядачі дізнаються про все найцікавіше і найнеординарніше в соціальних мережах.

- Програма "Таня//Гозман" з безкомпромісним і неупередженим поглядом на події в Росії

- Програма "Таким чином" з Костянтином Матвієнком, що пропонує глядачеві найфаховіший експертний розбір злободенних тем.

- "Апостроф LIVE" – щоденні прямі ефіри, гостями яких є цікаві та неординарні особистості.

 

Телеканал Апостроф TV доступний до перегляду 24 години на добу в провідних кабельних мережах, через провайдерів постачання ТБ-контенту у мережі Інтернет, за допомогою супутникового телебачення, на власному YouTube-каналі і за допомогою Т2 у Києві та Київській області. Засновник та головний натхненник створення Апостроф TV - дипломат Василь Філіпчук.