"Мы не потеряли своего детского сердца" - 4 канал раскрыл секрет командной работы

Ко дню защиты детей 4 канал провел акцию для школьников. Дети, мечтавшие попасть за кулисы теле производства, познакомились со спецификой работы на канале и попробовали себя в разных профессиях. Вместе с командой ведущих, стилистов, редакторов, операторов и журналистов, маленькие гости увидели полный процесс производства теле продукта и приняли в нем непосредственное участие. Море позитивных эмоций и ярких впечатлений получили не только школьники, но и вся команда 4-го, ведь нам так нужно время от времени баловать своего внутреннего ребенка.

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4 канал поздравляет с днем защиты детей и желает всем осуществления мечт!