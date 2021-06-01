«Ми не втратили свого дитячого серця» — 4 канал розкрив секрет злагодженої роботи

До Дня захисту дітей 4 канал провів акцію для школярів. Діти, які мріяли потрапити за лаштунки телевиробництва, познайомились зі специфікою роботи на каналі та спробували себе в різних професіях. Разом з командою ведучих, стилістів, редакторів, операторів та журналістів, маленькі гості побачили повний процес виробництва телепродукту та взяли у ньому безпосередню участь. Море позитивних емоцій та яскравих вражень отримали не лише школярі, а й вся команда 4-го, адже нам так потрібно час від часу балувати свою внутрішню дитину.

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4 канал вітає з Днем захисту дітей та бажає усім здійснення мрій!