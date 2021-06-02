"Ничего святого": Укрпочта продала церковь на Кировоградщине УПЦ МП

В здании на территории села Гуровка раньше находилось почтовое отделение. Сделка принесла оператору 237 тысяч гривен.

1 июня "Укрпочта" официально продала здание церкви в Кировоградской области за 237 тысяч гривен. Об этом глава предприятия Игорь Смелянский объявил на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Здание площадью 94,5 квадратных метра расположено в селе Гуровка Долинского района, ранее в нем работало почтовое отделение. Еще в марте 2021 года был проведен аукцион, на котором его выкупила Украинская православная церковь Московского патриархата, которая теперь сможет использовать объект по прямому назначению. 1 июня стороны заключили договор купли-продажи.

[ + – ] Договор купли-продажи между УПЦ и Укрпочтой Фото: Укрпочта

"После чудесного воскрешения пчёл, самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем не стандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо "все, что нажито непосильным трудом", — иронизирует Игорь Смелянский.

[ + – ] Здание церкви, которое продала Укрпочта Фото: Укрпочта

Он добавил, что у акционерного общества есть ещё много объектов недвижимости, которые планируют продать на открытых аукционах. Заработанные на продаже церкви деньги "Укрпочта" потратит на улучшение инфраструктуры, в частности, на ремонт помещений.

Ранее "Укрпочта" попала в скандал из-за гибели миллионов пчел. Пасечники заявили, что насекомых перевозили по жаре в грузовике без вентиляции, а убытки оценили в 500 тысяч гривен. Позже "Укрпочта" заявила, что пчелы "воскресли" в ульях, но владельцы не захотели их забирать.

"Укрпочта" начала процесс покупки небольшого банка и объявила тендер на оценщика, который поможет с процедурой. Как заявил Игорь Смелянский, предприятие планирует открыть несколько отделений и не будет работать с проблемными активами.

"Укрпошта" переходит на наземную доставку отправлений в Беларусь после остановки авиасообщения. Как объявила компания, "Белпочта" сможет отправлять посылки в Украину, а для операторов из других стран беспечат транзит.