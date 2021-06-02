"Нічого святого": Укрпошта продала церкву на Кіровоградщині УПЦ МП

У будівлі на території села Гурівка раніше було поштове відділення. Угода принесла оператору 237 тисяч гривень.

1 червня "Укрпошта" офіційно продала будівлю церкви в Кіровоградській області за 237 тисяч гривень. Про це голова підприємства Ігор Смілянський оголосив на своїй сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Будівля площею 94,5 квадратних метри розташована в селі Гурівка Долинського району, раніше в ньому працювало поштове відділення. Ще в березні 2021 року було проведено аукціон, на якому його викупила Українська православна церква Московського патріархату, яка тепер зможе використовувати об'єкт за прямим призначенням. 1 червня сторони уклали договір купівлі-продажу.

[ + – ] Договір купівлі-продажу між УПЦ та Укрпоштою Фото: Укрпошта

"Після чудесного воскресіння бджіл саме час був подумати вже про власну церкви. Але ні. Ми діємо нестандартно, тим більше, що все одно кажуть, що в мене немає нічого святого, і я продаю наліво і направо" все, що нажито непосильною працею", — іронізує Ігор Смілянський.

[ + – ] Будівля церкви, яку продала Укрпошта Фото: Укрпошта

Він додав, що в акціонерного товариства є ще багато об'єктів нерухомості, які планують продати на відкритих аукціонах. Зароблені на продажі церкви гроші "Укрпошта" витратить на поліпшення інфраструктури, зокрема, на ремонт приміщень.

Раніше "Укрпошта" потрапила в скандал через загибель мільйонів бджіл. Пасічники заявили, що комах перевозили по жарі у вантажівці без вентиляції, а збитки оцінили в 500 тисяч гривень. Пізніше "Укрпошта" заявила, що бджоли "воскресли" у вуликах, але власники не захотіли їх забирати.

"Укрпошта" почала процес купівлі невеликого банку й оголосила тендер на оцінювача, який допоможе з процедурою. Як заявив Ігор Смілянський, підприємство планує відкрити кілька відділень і не буде працювати з проблемними активами.

"Укрпошта" переходить на наземну доставку відправлень у Білорусь після зупинки авіасполучення. Як оголосила компанія, "Белпошта" зможе відправляти посилки в Україну, а для операторів з інших країн забезпечать транзит.