Sport Life увеличивает стоимость абонементов с бассейном и вводит ежемесячные абонементы

С 1 июня сеть фитнес-клубов Sport Life вынуждена увеличить стоимости абонементов с бассейном и спа из-за существенного роста тарифов на коммунальные услуги, но при этом вводит ежемесячные абонементы вдобавок к годовым. Об этом на пресс-конференции сообщил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

«С 1 июня мы вводим новую линейку абонементов. Причем на абонементы с бассейном мы вынуждены существенно поднять цену. Причина проста – сейчас обычному украинцу набрать ванну воды более чем в два раза дороже, чем три года назад. И в конце месяца мы, как и все потребители, вынуждены оплачивать счета, которые нам выставляют водоканалы. Повлиять на эти тарифы мы не можем, но их рост более чем в два раза сделал содержание бассейнов убыточными. Цена на абонементы с бассейном является простым следствием тарифов на коммунальные услуги, и мы будем вынуждены индексировать цены и дальше при изменении тарифов. В то же время мы вводим новый формат абонементов – ежемесячный, это позволит сохранить их доступность для сотен тысяч украинцев», — сообщил Дмитрий Екимов.

[ + – ] Цены на абонементы с бассейном повышаются вслед за повышением тарифов на воду и тепло

«Меня очень огорчает, что вырастут цены на абонементы, потому что бассейны и спортивные площадки Sport Life давали возможность заниматься спортом десяткам тысяч детей. Теперь же под угрозой оказывается спортивное будущее Украины на мировой арене. Бездумная политика государства по повышению коммунальных тарифов в спорте – это геноцид спортивного движения», — считает вице-президент Федерации легкой атлетики Украины, президент Федерации легкой атлетики Киева Виктор Гринюк.