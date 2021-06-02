Sport Life збільшує вартість абонементів з басейном і вводить щомісячні абонементи

З 1 червня мережа фітнес-клубів Sport Life змушена збільшити вартість абонементів із басейном і спа через істотне зростання тарифів на комунальні послуги, але при цьому вводить щомісячні абонементи на додачу до річних. Про це на прес-конференції повідомив засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкімов.

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«З 1 червня ми вводимо нову лінійку абонементів. Причому на абонементи з басейном ми змушені істотно підняти ціну. Причина проста – зараз пересічному українцеві набрати ванну води більше ніж вдвічі дорожче, ніж три роки тому. І наприкінці кожного місяця ми, як і всі споживачі, змушені оплачувати рахунки, які нам виставляють водоканали. Вплинути на ці тарифи ми не можемо, але їхнє зростання більш ніж вдвічі зробило утримання басейнів збитковим. Ціна на абонементи з басейном є простим наслідком тарифів на комунальні послуги, і ми будемо змушені індексувати ціни й надалі при зміні тарифів. Водночас ми вводимо новий формат абонементів – щомісячний, це дозволить зберегти їхню доступність для сотень тисяч українців», — повідомив Дмитро Єкімов.

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«Мене дуже засмучує, що виростуть ціни на абонементи, тому що басейни та спортивні майданчики Sport Life давали можливість займатися спортом десяткам тисяч дітей. Тепер же під загрозою опиняється спортивне майбутнє України на світовій арені. Бездумна політика держави щодо підвищення комунальних тарифів у спорті – це геноцид спортивного руху», — вважає віце-президент Федерації легкої атлетики України, президент Федерації легкої атлетики Києва Віктор Гринюк.