"Свесили с моста": инкассатор обвинил полицейских в "выбивании" признания в краже (видео)

После визита в отделение мужчина попал в больницу с сотрясением мозга и гематомами. Полиция же отрицает обвинения и продолжает расследование.

В инкассатор Александр Прокопенко из Шостки утверждает, что полицейские избили его ради признания в краже денег из терминала. Он рассказал подробности инцидента журналистам "ТСН".

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31-летнего украинца подозревают в краже кассеты с 10 тысячами гривен — деньги пропали из терминала, который он обслуживал. По словам мужчины, его пригласили в полицию на допрос, но в Шосткинском управлении его начали избивать, заставляя признаться, а ночью вывезли на место преступления и готовили к даче нужных показаний во время следственного эксперимента.

"Били каким-то мешочком с песком, руками ногами били. Всем, что под руками было, тем и били", — заявил Александр. — "Хотели пакет в лесу надеть. Но до пакета дело не дошло. Дошло до того, что с моста вниз головой за ноги держали".

По словам жены, Ирины Сологуб, инкассатор вернулся домой около часу ночи с многочисленными гематомами на теле. Когда началась тошнота и рвота — женщина вызвала "скорую помощь", в итоге Александра госпитализировали с сотрясением мозга.

[ + – ] Александр Прокопенко до сих пор с трудом передвигается Фото: Скриншот

Родственники подали жалобу в ГБР, однако за пять дней, пока пациент лечился в больнице, эксперты так и не зафиксировали у него побои.

"Вот решение суда о неотложном проведении судебно-медицинского обследования. Мы ничего не можем добиться и считаем, что полиция специально затягивает это, чтобы мы ничего не смогли доказать".

Деньги из терминала самообслуживания, установленном на входе в магазин, похитили около месяца назад. Полиция не нашла следов взлома, поэтому и заподозрила инкассаторов. Камера видеонаблюдения зафиксировала человека в маске, который вытащил кассету с деньгами, как считает следствие — на кадрах именно Прокопенко.

[ + – ] Терминал в Шостке, из которого украли кассету с деньгами Фото: Скриншот

Александр Прокопенко уверяет, что написал признание под давлением, а в избиении обвинил начальника уголовного розыска и его заместителя. Как заявил адвокат Николай Наполо, эти полицейские уже являются фигурантами нескольких уголовных производств, включая злоупотребления и разбой с целью завладеть телефоном.

В полиции отвергают все обвинения и утверждают, что не били мужчину. Как отметила спикер Шосткинского управления Татьяна Меняйло, согласно записи Александр пробыл в отделе с 18 до 20 часов, а ночью его там не было. Она предполагает, что таким образом подозреваемый пытается избежать ответственности. Родственники же показали видеозапись с журналом, на котором указано время 01:32. Александр Прокопенко намерен доказать свою невиновность в суде после выздоровления.

Недавно полиция начала проверку после избиения подростков полицейскими в Киеве. Видеозаписи очевидцев, на которых запечатлены грубые действия патрульных, вызвали скандал.