"Звісили з мосту": інкасатор звинуватив поліцейських у "вибиванні" зізнання у крадіжці (відео)

Після візиту до відділення чоловік потрапив до лікарні зі струсом мозку і гематомами. Поліція ж заперечує звинувачення і продовжує розслідування.

Інкасатор Олександр Прокопенко з Шостки стверджує, що поліцейські побили його заради зізнання в крадіжці грошей з терміналу. Він розповів подробиці інциденту журналістам "ТСН".

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31-річного українця підозрюють у крадіжці касети з 10 тисячами гривень — гроші зникли з терміналу, який він обслуговував. За словами чоловіка, його запросили в поліцію на допит, але в Шосткинському управлінні його почали бити, змушуючи зізнатися, а вночі вивезли на місце злочину і готували до дачі потрібних свідчень під час слідчого експерименту.

"Били якимось мішечком з піском, руками ногами били. Всім, що під руками було, тим і били", — заявив Олександр. — "Хотіли пакет в лісі надіти. Але до пакету справа не дійшла. Дійшло до того, що з мосту вниз головою за ноги тримали".

За словами дружини, Ірини Сологуб, інкасатор повернувся додому близько першої години ночі з численними гематомами на тілі. Коли почалася нудота і блювота — жінка викликала "швидку допомогу", в результаті Олександра госпіталізували зі струсом мозку.

[ + – ] Олександр Прокопенко досі ледве пересувається Фото: Скриншот

Родичі подали скаргу в ДБР, проте за п'ять днів, поки пацієнт лікувався в лікарні, експерти так і не зафіксували у нього побої.

"Ось рішення суду про невідкладне проведення судово-медичного обстеження. Ми нічого не можемо домогтися і вважаємо, що поліція спеціально затягує це, щоб ми нічого не змогли довести".

Гроші з терміналу самообслуговування, встановленому на вході в магазин, викрали близько місяця тому. Поліція не знайшла слідів злому, тому і запідозрила інкасаторів. Камера відеоспостереження зафіксувала людину в масці, яка витягнула касету з грошима, як вважає слідство — на кадрах саме Прокопенко.

[ + – ] Термінал в Шостці, з якого вкрали касету з грошима Фото: Скриншот

Олександр Прокопенко запевняє, що написав зізнання під тиском, а в побитті звинуватив начальника карного розшуку і його заступника. Як заявив адвокат Микола Наполо, ці поліцейські вже є фігурантами кількох кримінальних проваджень, включаючи зловживання і розбій з метою заволодіти телефоном.

У поліції відкидають всі звинувачення і стверджують, що не били чоловіка. Як зазначила спікер Шосткинського управління Тетяна Міняйло, згідно із записом Олександр пробув у відділі з 18 до 20 годин, а вночі його там не було. Вона припускає, що таким чином підозрюваний намагається уникнути відповідальності. Родичі ж показали відеозапис з журналом, на якому вказано час 1:32. Олександр Прокопенко має намір довести свою невинність в суді після одужання.

Нещодавно поліція почала перевірку після побиття підлітків поліцейськими в Києві. Відеозаписи очевидців, на яких відображені грубі дії патрульних, викликали скандал.