В Одессе полицейская продавала 0.5 кг кокаина, украденного из вещдоков, - СБУ

Капрал полиции неоднократно похищала наркотики из камеры и сбывала зависимым горожанам при помощи сообщников, считают следователи.

Служба безопасности Украины заподозрила полицейскую из Одессы в сбыте кокаина и других изъятых наркотиков. Подробности пресс-служба ведомтсва сообщила 3 июня на официальном сайте.

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По информации следствия, сотрудница районного отдела полиции в Одесской области входила в состав преступной группировки, которые распространяли наркотические и психотропные средства через подкотрольных наркодиллеров. Зафиксировано, что она подменила 0,5 килограмма кокаина, который в 2020 году изъяли в рамках уголовного производства, и вместе с сообщниками планировала продавать в розницу.

[ + – ] СБУ задержала предполагаемого наркоторговца в Одессе Фото: Официальный сайт СБУ

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам незаконного хранения и сбыта наркотиков и проверяют причастность других полицейских к преступной схеме. Во время обыска по месту жительства полицейской нашли несколько граммов кокаина.

[ + – ] Служебная собака ищет наркотики во время обыска в Одессе Фото: Официальный сайт СБУ

По данным издания "Думская", в рамках производства задержали капрала отдела логистики Киевского районного отдела полиции Одессы. Источники в прокуратуре утверждают, что полицейская продавала кокаин по 120 долларов за грамм. Как добавил другой источник, сотрудница отвечала за камеру, где хранились изъятые наркотические вещества.

Ранее полицейские избили и задержали подростков из-за громкой музыки в Киеве. Очевидцы сняли на видео, как молодых людей заковали в наручники и принялись грубо обыскивать прямо на улице.

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который якобы обокрал водителя самоката в Киеве, пока коллеги оказывали пострадавшему первую помощь. По данным следствия, правоохранитель присвоил 240 тысяч гривен и золото.

Писали также, что в Каховке полицейский застрелил агрессивную собаку, которая угрожала жизням детей. Боксер, сбежавший от хозяина, сильно покусал 9-летнего мальчика на улице.