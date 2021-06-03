Рада против "наружки": нардепы запретят вешать рекламу в "исторических" кварталах

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает выделение каждому рекламному щиту QR-кода с информацией о заказчике. Общее число таких конструкций хотят уменьшить вдвое.

Верховная Рада в четверг, 3 июня, приняла в первом чтении законопроект №5094 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательного регулирования в сфере внешней рекламы". Как сообщает сайт парламента, за документ проголосовали 334 народных депутата.

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Автор законопроекта – вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк – утверждает, что его целью является "упорядочивание хаоса во внешней рекламе в украинских городах, на улицах и автодорогах, а также консолидация всех норм касательно внешней рекламы в одном базовом законе".

"В исторических частях городов больше не должно быть нагромождения рекламных конструкций. Будет налажена системы "серых" и непрозрачных размещений внешней рекламы. Я очень надеюсь, что в наших городах и областных центрах на 50% уменьшится число рекламных конструкций", – заявила Кондратюк во время выступления с парламентской трибуны.

В соответствии с принятым документом, каждый рекламный щит получит специальных QR-код, с помощью которого любой желающий сможет отследить, кому принадлежит рекламная конструкция и кто размещает на ней рекламу. Автор законопроекта считает, что эти меры смогут улучшить ее качество и эффективность.

Помимо этого, в документе уточняются термины "наружная реклама", "внутренняя реклама", а также дается определение термину "реклама на транспортных средствах".

Борьба с наружной рекламой в Украине ведется уже не первый год. В 2018 году парламентарии запретили размещать рекламные щиты на фонарных столбах.