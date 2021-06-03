Рада проти зовнішньої реклами: нардепи заборонять вішати рекламу в "історичних" кварталах

Депутати в першому читанні ухвалили законопроект, який передбачає виділення кожному рекламному щиту QR-коду з інформацією про замовника. Загальну кількість таких конструкцій хочуть зменшити вдвічі.

Верховна Рада в четвер, 3 червня, ухвалила в першому читанні законопроект №5094 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавчого регулювання у сфері зовнішньої реклами". Як повідомляє сайт парламенту, за документ проголосували 334 народних депутати.

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Автор законопроекту — віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк — стверджує, що його метою є "упорядкування хаосу в зовнішній рекламі в українських містах, на вулицях і автодорогах, а також консолідація всіх норм щодо зовнішньої реклами в одному базовому законі".

"В історичних частинах міст більше не повинно бути нагромадження рекламних конструкцій. Буде налагоджено систему "сірих" і непрозорих розміщень зовнішньої реклами. Я дуже сподіваюся, що в наших містах і обласних центрах на 50% зменшиться число рекламних конструкцій", — заявила Кондратюк під час виступу з парламентської трибуни.

Відповідно до ухваленого документа, кожен рекламний щит отримає спеціальних QR-код, за допомогою якого будь-який охочий зможе відстежити, кому належить рекламна конструкція і хто розміщує на ній рекламу. Автор законопроекту вважає, що ці заходи зможуть поліпшити її якість та ефективність.

Крім цього, у документі уточнюються терміни "зовнішня реклама", "внутрішня реклама", а також дається визначення терміну "реклама на транспортних засобах".

Боротьба із зовнішньою рекламою в Україні ведеться вже не перший рік. У 2018 році парламентарі заборонили розміщувати рекламні щити на ліхтарних стовпах.