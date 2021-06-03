Атака на "Столичный": владельцы предприятия рассказали о нападении титушек и блокировании рынка

По мнению дирекции рынка в помещении администрации забаррикадировались представители титушек, связанные с так называемой "енакиевской" преступной группой.

Утром на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Столичный" раздавались взрывы петард, а овощной павильон окутал дым. Как оказалось, в административном здании рынка забаррикадировались более 30 "титушек" и заблокировали его работу. Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV"

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Представители владельца рынка ООО "ОИЛСИ" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" и спецназовцы областной полиции пытались пройти в помещение администрации, где забаррикадировались неизвестные, передает Апостроф.

Полиция заявила, что ищет на территории рынка взрывчатку. Областной спецназ в оцеплении сменили на роту нацгвардейцев.

"Помещение захвачено посторонними лицами спортивного телосложения и удерживается ими. Сейчас никаких следственных действий не проводится. Просто стоят в оцеплении и никого не пускают", — сообщил начальник юротдела ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" Дмитрий Кирюшин.

По мнению дирекции рынка в помещении администрации забаррикадировались представители титушек, связанные с так называемой "енакиевской" преступной группой. Один из представителей бывших владельцев рынка Александр Стельмах объявлен в международный розыск, а по второму Рустему Абдукадырову возбуждено дело о мошенничестве. "Енакиевской" группировку называют из-за близости к авторитету Юре Енакиевскому, который входил в ближайшее окружение президента беглого Януковича, сообщают СМИ.

В то же время Анатолий Шарий и ряд блогеров и СМИ начали распространять лживую информацию о якобы рейдерском захвате рынка, пишет Апостроф.

Законные владельцы рынка отмечают, что на самом деле стали жертвами действий титушек, и пока не могут начать подписывать новые договоры аренды для предпринимателей. Работа рынка фактически заблокирована, передают журналисты.