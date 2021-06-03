Атака на "Столичний": власники підприємства розповіли про напад тітушок і блокування ринку

На думку дирекції ринку в приміщенні адміністрації забарикадувалися представники тітушок, пов'язані з так званою "єнакіївською" злочинною групою.

Вранці на оптовому ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" лунали вибухи петард, а овочевий павільйон огорнув дим. Як зʼясувалося, в адміністративній будівлі ринку забарикадувалися більше 30 "тітушок" і заблокували його роботу. Про це йдеться в сюжеті "Апостроф TV"

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Представники власника ринку ТОВ "Оілс" і компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" і спецназівці обласної поліції намагалися пройти в приміщення адміністрації, де забарикадувалися невідомі, передає Апостроф.

Поліція заявила, що шукає на території ринку вибухівку. Обласний спецназ в оточенні змінили на роту нацгвардійців.

"Приміщення захоплене сторонніми особами спортивної статури й утримується ними. Зараз ніяких слідчих дій не проводиться. Просто стоять в оточенні та нікого не пускають", — повідомив начальник юрвідділу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" Дмитро Кірюшин.

На думку дирекції ринку в приміщенні адміністрації забарикадувалися представники тітушок, пов'язані з так званою "єнакіївською" злочинною групою. Один із представників колишніх власників ринку Олександр Стельмах оголошений в міжнародний розшук, а проти другого Рустема Абдукадирова порушена справа про шахрайство. "Єнакіївським" угрупування називають через близькість до авторитету Юри Єнакіївського, який входив до найближчого оточення президента-втікача Януковича, повідомляють ЗМІ.

У той же час Анатолій Шарій і низка блогерів та ЗМІ почали поширювати брехливу інформацію про нібито рейдерське захоплення ринку, пише Апостроф.

Законні власники ринку зазначають, що насправді стали жертвами дій тітушок, і поки не можуть почати підписувати нові договори оренди для підприємців. Робота ринку фактично заблокована, передають журналісти.